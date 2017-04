Prof di giorno, trans di notte / Vicenza, beccata su un sito di escort: docente sospesa

Sito di incontri con escort (Foto LaPresse)

PROF DI GIORNO, TRANS DI NOTTE: A VICENZA SOSPESA UNA DOCENTE (OGGI, 13 APRILE 2017) - E' scoppiato a Vicenza il caso di una docente che di notte faceva la escort. La professoressa, secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, insegna all’Istituto Tecnico Rossi. Smessi i panni di docente, l'insegnante vestiva quelli di una prostituta. Dopo la scoperta la prof è stata sospesa dall'insegnamento. La doppia vita della docente è venuta alla luce dopo che qualcuno ha riferito di una somiglianza tra la prof e Luna Trans, una prostituta che appare in alcune fotografie pubblicate su un sito hard di “escort service” che esercita a Vicenza per 270 euro a incontro. La preside della scuola, l’Ufficio scolastico del Veneto e l'assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan sono venuti a conoscenza di questi scatti e sono partite le verifiche. L’insegnante non è di ruolo: dallo scorso ottobre era in servizio all’Istituto Tecnico Rossi con un incarico provvisorio.

L'assessore Donazzan ha ammesso che non si tratta di uno scherzo come da lei stessa pensato all'inizio della vicenda: "Una burla? È stato questo il mio primo pensiero. E l’ho sperato per un po’. Ma ho fatto le mie verifiche. Ed è tutto vero. L’insegnante è stato sospeso". E ha poi assicurato: "Chiederò la collaborazione dell’Ufficio regionale del Veneto per arrivare al ministero e chiedere che in graduatoria venga ammesso non solo chi ne ha titolo per insegnare, ma chi dimostra una condotta morale adeguata".

© Riproduzione Riservata.