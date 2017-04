Terremoto Oggi/ Ingv, ultime scosse: Emilia-Romagna, sisma di 2.7M a Modena (13 aprile 2017, ora 2:20)

Terremoto Oggi, ultime scosse

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE EMILIA-ROMAGNA. SISMA DI 2.7M IN PROVINCIA DI MODENA (13 APRILE 2017) - Una scossa di terremoto ha colpito oggi la provincia di Modena: il sisma è avvenuto alle 00:42 ed è stato di magnitudo 2.7 sulla Scala Richter secondo i dati forniti dall'INGV (Istituto di Geofisica e Vulcanologia). L'epicentro del terremoto è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.86, longitudine 11.29 e ad una profondità di 5 chilometri. FInale Emilia (MO) è il Comune più vicino all'epicentro del sisma, ma entro i 20 chilometri ci sono anche Bondeno (FE), Sant'Agostino (FE), San Felice sul Panaro (MO), Mirabello (FE), Camposanto (MO), Felonica (MN), Cento (FE), Ficarolo (RO), Calto (RO), Sermide (MN), Pieve di Cento (BO), Vigarano Mainarda (FE), Medolla (MO), Galliera (BO), Salara (RO), Castelmassa (RO), Mirandola (MO), Gaiba (RO), Magnacavallo (MN), Ceneselli (RO), Castelnovo Bariano (RO), Poggio Rusco (MN), Poggio Renatico (FE), Crevalcore (BO), San Pietro in Casale (BO) e Castello d'Argile (BO).

TERREMOTO OGGI, INGV: PREVISIONI METEO, TEMPO STABILE E SOLEGGIATO (13 APRILE 2017) - Prevalenza di tempo molto bello oggi, giovedì 13 aprile 2017: un po' di instabilità pomeridiana sarà confinata sui rilievi, ma le temperature torneranno a salire. In molte località italiane verranno registrati valori tipici di fine maggio o addirittura inizio giugno. Per la giornata di oggi è previsto sole con un po' di nuvole su Triveneto, Liguria, zone interne del Centro e regioni meridionali. C'è il rischio di isolati acquazzoni pomeridiani, invece, sulle Alpi Orientali e in Basilicata. Altrove tempo bello e soleggiato. Un leggero rinforzo dei venti di Libeccio farà incrementare le temperature al Nord e nelle regioni adriatiche: le punte massime saranno comprese, secondo Meteo.it, tra 19 e 25 gradi. Domani, invece, sole e momenti nuvolosi si alterneranno al Nordest, Liguria e zone interne del Centrosud. Isolati rovesci nel pomeriggio sui rilievi del Veneto e Appennino Ligure. Cielo sereno in prevalenza altrove con temperature stazionarie o in leggero aumento, comunque al di sopra delle medie di stagione.

© Riproduzione Riservata.