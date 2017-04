ANTONELLA LETTIERI/ Il capello trovato è privo di bulbo: non si può risalire a chi appartiene (ultime notizie)

Antonella Lettieri, ultime notizie

ANTONELLA LETTIERI, INDAGINI IN ALTO MARE: IL CAPELLO TROVATO È PRIVO DI BULBO - Sul delitto di Antonella Lettieri, giovane commessa 42enne di Cirò Marina, ruotano ancora molti dubbi, a partire dall’arma (o forse più di una) usata per massacrarla all’interno della sua abitazione, lo scorso 8 marzo, fino al movente. Se, come avanzato dagli inquirenti, il suo assassino fosse stato realmente Salvatore Fuscaldo, vicino di casa ed “amico fraterno” arrestato lo scorso 16 marzo, cosa lo avrebbe spinto ad agire con questa elevata furia omicida riscontrata anche dagli inquirenti? Domanda, questa, alla quale si sta cercando di dare una risposta proprio in questi giorni di intenso lavoro, mirato anche ad individuare la presenza di possibili complici del presunto killer. Intanto, emergono alcune novità che purtroppo sembrano non rivelarsi affatto utili nella soluzione definitiva del caso. Sin dal ritrovamento del cadavere di Antonella Lettieri, all’indomani dal suo massacro, infatti, gli investigatori avevano parlato di una ciocca di capelli tra le sue mani e di un capello sulla scena del crimine. In merito al primo inquietante reperto era giunta la conferma che la ciocca appartenesse proprio alla stessa vittima, strappata in un frangente di forte violenza e disperazione, forse nel vano tentativo di difendersi dall’azione brutale del suo assassino. Ma cosa è emerso ad oggi del capello? A rivelare gli ultimi sviluppi su questo aspetto è stato il settimanale specializzato in cronaca nera, Giallo, che ha rivelato le interessanti indiscrezioni emerse, sebbene gli atti d’inchiesta siano stati secretati. Secondo quanto appreso, il capello trovato in casa di Antonella Lettieri, nella stanza in cui è stata assassinata, non apparterrebbe alla vittima né al presunto assassino Salvatore Fuscaldo. Eppure, essendo privo di bulbo non potrà fornire l’identità della persona a cui è caduto.

ANTONELLA LETTIERI: LA VITTIMA E I CONIUGI FUSCALDO AVREBBERO DOVUTO CENARE INSIEME LA SERA DEL DELITTO - Gli inquirenti speravano di riuscire a trovare il possibile complice di Salvatore Fuscaldo attraverso il capello trovato sulla scena del crimine, in casa di Antonella Lettieri, ma si sono dovuti presto ricredere. Come evidenziato dal settimanale diretto da Andrea Biavardi, infatti, non è possibile risalire ad una terza persona. Nonostante questo, gli inquirenti non mollano la presa: “Ancora ci sono degli elementi che devono essere analizzati al meglio”, emerge dalle indiscrezioni sul giallo di Cirò Marina. Al vaglio di chi indaga al delitto della commessa 42enne, ci sarebbero soprattutto le numerose contraddizioni del bracciante agricolo 50enne attualmente in carcere, sebbene continui a respingere con una certa determinazione ogni accusa a suo carico. Una ulteriore indiscrezione trapelata dagli ambienti investigativi, rivela quali fossero per la sera dell’8 marzo, le intenzioni della vittima: “Antonella e la famiglia Fuscaldo avrebbero dovuto cenare insieme”. La conferma arriverebbe dal ritrovamento nel forno della cucina della commessa dell’impasto che la vittima aveva già preparato in precedenza con la moglie di Fuscaldo, Caterina. La cena si sarebbe dovuta svolgere, come di consueto, proprio in casa dei coniugi, entrambi indagati. Questo nuovo retroscena andrebbe a complicare ulteriormente la posizione del presunto assassino ma anche della moglie, la quale sebbene sapesse della serata che avrebbero dovuto trascorrere insieme, pur non vedendo arrivare Antonella Lettieri in casa sua non si preoccupò di dare l’allarme.

© Riproduzione Riservata.