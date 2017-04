AUGURI BUONA PASQUA 2017/ Frasi ed eventi: dalla tradizione ai dinosauri, tanti modi di festeggiare

Auguri di Buona Pasqua 2017

BUONA PASQUA 2017, FRASI, AUGURI ED EVENTI: DALLA TRADIZIONE AGLI APPUNTAMENTI CON L'ARTIGIANATO (14 APRILE 2017) - Conto alla rovescia per le prossime festività, con tutte le idee per trascorrere una Buona Pasqua 2017. Gli auguri sono ormai all'ordine del giorno, dalle cartoline più seriose fino ai meme simpatici che imperversano in questi giorni sui social. Tempo permettendo, sono in molti gli italiani a caccia di iniziative ed eventi nelle città e paesi per vivere i due giorni di festa all'insegna del divertimento. Verona in particolare offre degustazioni di vino, olio e prodotti dolciari da forno, il tutto condito dall'enogastronomia siciliana ed appuntamenti musicali. A Bardolino, fino al 17 aprile, si apre oggi la stagione turistica, che comporta da sempre l'arrivo di migliaia di visitatori e curiosi. Al centro della manifestazione sarà il Lungolago Cornicello, dove le aziende hanno già allestito banchetti ed espositori lungo il viale per proporre degustazioni della tradizione siciliana. Nella zona portuale sarà possibile invece accedere al Museo dell'Olio ed al Museo del Vino, dove si potranno degustare le eccellenze locali. Alle 21 del giorno di Pasqua 2017 invece, si potrà assistere al concerto della Filarmonica Bartolino presso la Chiesa parrocchiale.

BUONA PASQUA 2017, FRASI, AUGURI ED EVENTI: DALLA TRADIZIONE AGLI APPUNTAMENTI CON L'ARTIGIANATO (14 APRILE 2017) - Per molti la Pasqua 2017 sarà incentrata sull'arte e sull'attenzione verso le miniature artigianali. Il negozio Alberto Bottini di Perugia espone una vetrina di prodotti variopinti che vanno dalla cura dellapersona fino alle uova artistiche di Italo Marchi, uno dei maggiori designer del momento. Le uova ovviamente non sono di cioccolato e non sono commestibili, come sottolinea il titolare dell'esercizio commerciale a Perugia Today, ma realizzate in legno. In festa anche Milano, che il giorno di Pasqua 2017 e Pasquetta darà vista alla mostra dei dinosauri presso il Mudec, imperdibile per i bambini e per i grandi, a cui si affianca anche la mostra voluta dal Museo della Scienza, Transformer Art. Le feste pasquali si avvalgono anche della presenza di alcuni eventi legati alla tradizione, come lo Scoppio del Carro che si svolgerà a piazza del Duomo a Firenze, dove interverranno anche sbandieratori e cortei.

