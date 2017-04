AUTOSTRADE A PASQUA 2017/ Traffico e viabilità: feste senza code (ultime notizie, oggi 14 aprile)

Autostrade a Pasqua 2017, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE A PASQUA 2017, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 12 GENNAIO). FESTA SENZA TRAFFICO - L'Adnkronos ha scritto un pezzo molto interessante legato al traffico nel giorno di Pasqua 2017 e in quelli circostanti. Saranno infatti moltissimi quelli che andranno in autostrada per cercare di andare a trovare un posto lontano da casa dove passare alcuni giorni di relax lasciandosi alle spalle stress e preoccupazioni legate al mondo del lavoro. Proprio ad Adnkronos ha parlato Rosanna Ferranti del servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno: "Il traffico si distribuirà da giovedì fino a sabato con le punte maggiori il pomeriggio di venerdì e la mattina di sabato. Su queste basi suggerisco di partire il giovedì pomeriggio, la mattina di venerdì oppure il pomeriggio di sabato". Per quanto invece riguarda il ritorno: "Ci attendiamo un rientro massiccio e concentrato nella mattinata di martedì oltre al pomeriggio e la sera del diciotto".

AUTOSTRADE A PASQUA 2017, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 12 GENNAIO). CHIUSO UN TRATTO SULL'A14 PESCARA-BARI PER TRASPORTO ECCEZIONALE - Durante la notte c'è stata una situazione un po' particolare sulle autostrade italiane in particolare sull'A14 Pescara-Bari come riportato dal sito istituzionale Autostrade.it. Questo ha portato a traffico congestionato al chilometro 413 direzione Taranto tra Ortona e Lanciano. Questo è accaduto per il transito di un trasporto eccezionale. Il portale non sottolinea poi alcune situazioni nello specifico per la situazione in questione. Sicuramente però per le prime ore della mattina non ci dovrebbero essere problemi legati a questo. Sarà importante andare ad analizzare la situazione sul portale in questione per chi si muoverà attorno a questo tratto autostradale. Inoltre il sito segnala come sulla Tangenziale di Napoli si sia creata coda tra Arenella e viale Maddalena per lavori.

