ESTRAZIONE/ Eurojackpot n 15/2017 di oggi: i numeri vincenti! (oggi, 14 aprile)

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 14 APRILE 2017, CONCORSO N°15/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Nell'uovo di Pasqua potrebbe esserci una vincita milionaria: oggi è, infatti, in programma l'estrazione di Eurojackpot, il concorso che mette in palio un montepremi astronomico. Il jackpot per l'appuntamento di stasera è arrivato, infatti, a 86 milioni di euro, quindi l'attesa ha raggiunto livelli incredibili. La caccia ai numeri vincenti è partita: tra i fortunati vincitori di stasera ci sarà qualche italiano? Questo gioco ci mette, infatti, in sfida con gli appassionati del resto d'Europa. Sono 17 i Paesi in gara per conquistare il montepremi che viene promesso ogni venerdì. La sfida dunque supera i confini. Aprile entra nel vivo e così Eurojackpot, un gioco semplice a cui partecipare: bisogna scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. E per giocare potete recarvi in ricevitoria o compilare la schedina online. Giocando due euro si può allora ambire ad una delle dodici categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Tra l'altro, anche quando viene vinto, il montepremi riparte sempre da 10 milioni di euro, crescendo velocemente ad ogni concorso. Il sogno è indovinare i numeri vincenti e quindi fare il botto con la prima categoria, ma le possibilità per ottenere una vincita stratosferica sono diverse. Pensate, ad esempio, ai sei fortunatissimi che hanno realizzato il 5+1 la scorsa settimana, ottenendo 374.807,90 euro ciascuno. C'è poi un italiano tra gli otto vincitori del 5+0: ha conquistato 99.213,80 euro. Mica male! Cinque connazionali, invece, si sono "accontentati" di 4.070,30 euro la settimana scorsa con il 4+2. Indovinare la combinazione fortunata è fondamentale per "sbancare" Eurojackpot, ma ci si può arricchire anche con gli altri premi a disposizione. Ciò che conta è farsi trovare pronti all'appuntamento con l'estrazione di oggi. Tra l'altro si sta avvicinando, quindi vi ricordiamo quanto accaduto nell'ultima estrazione. I numeri vincenti sono stati: 10-27-43-45-46, Euronumeri 4-8. Vi auguriamo di vincere e di far trionfare l'Italia: buona fortuna!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°15 DEL 14/04/2017

I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT: -

EURONUMERI: -

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

