INCIDENTE STRADALE/ Treviso: schianto in scooter, chierichetto muore dopo la Messa (Ultime notizie 14 aprile)

INCIDENTE STRADALE TREVISO: CHIERICHETTO MUORE DOPO SCHIANTO CON SCOOTER (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 APRILE 2017) - Tragedia ieri sera per un incidente stradale mortale a Cessalto, in provincia di Treviso. Un ragazzo di 16 anni è morto schiantandosi con il suo scooter mentre tornava a casa dopo aver partecipato alla Messa dell Giovedì Santo come chierichetto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il ragazzo si chiamava Diego Zago e si è scontrato con un'auto poco dopo le 22 mentre stava percorrendo via Donegal. Il 16enne si trovava a pochi metri da casa quando, all’altezza di una curva, è avvenuto lo scontro con una macchina che proveniva dalla direzione opposta. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incidente stradale: nell'impatto tra lo scooter e l'auto il giovane è volato sull’asfalto a qualche metro di distanza ed è morto sul colpo. I sanitari del Suem 118 che sono subito intervenuti per prestare soccorso non hanno potuto che ocnstatare il decesso del ragazzo.

Questa mattina Autostrade per l'Italia segnala un altro incidente stradale sulla A1 Milano- Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, L'incidente è avvenuto al km 86 e si sono formati 7 km di coda: il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Agli automobilisti che provengono da Milano e sono diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in autostrada a Fidenza. Sul luogo dell'incidente stradale è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda e pr agevolare il deflusso del traffico.

