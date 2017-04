INSEGNANTE MUSULMANA / Video Shock: “Picchiare la moglie è una benedizione!”

Insegnante musulmana, video shock

INSEGNANTE MUSULMANA FAVOREVOLE ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, IL VIDEO SHOCK - Dall'Australia giunge una notizia shock che ha letteralmente sconvolto le donne di tutto il mondo. Una insegnante musulmana infatti, facendo una chiacchierata con un'altra donna, ha confessato che le mogli picchiate dai propri mariti per avere disobbedito, dovrebbero subire la violenza prendendola anche come una sorta di benedizione. Nel video diffuso su Facebook, l'insegnante musulmana mina anche il gesto del colpire per fare comprendere come infliggere la punizione nel migliore dei modi. Secondo le due, questo metodo favorirebbe pure l'armonia della coppia. Naturalmente, dopo pochi attimi, data la veloce diffusione del web tramite le condivisioni, il video ha sollevato molteplici polemiche. "Questo non significa - aggiunge l'insegnante musulmana con tono ironico - che un marito debba farlo se la moglie non prepara la cena". Per le due donne musulmane, questi gesti di violenza domestica sono da considerare come dei gesti puramente simbolici. Il dibattito in rete si è visibilmente incendiato e, se volete visionare il video shock, potete farlo cliccando qui.

