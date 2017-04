LOTTO E SUPERENALOTTO PASQUA MILIONARIA/ Estrazioni di domani 30 milioni per 30 fortunati: come si gioca

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI DOMANI, SABATO 15 APRILE. ARRIVA LA "PASQUA MILIONARIA" - Per domani, sabato 15 aprile, Superenalotto Superstar ha pensato ad un'estrazione con 30 premi garantiti. La ricchissima promozione si chiama Pasqua Milionaria, che metterà in palio domani ben 30milioni di euro, divisi in premi da un milione di euro. Partecipare all'estrazione è facile: per ogni combinazione giocata di SuperStar si ottiene un codice univoco alfanumerico, che viene stampato sulla ricevuta di gioco. Ci sono tanti modi per partecipare: dalla schedina 2 pannelli dedicata a quella prestampata da sei euro, passando per la giocata da esposizione ai sistemi della bacheca. Più codici avrete a disposizioni, maggiori possibilità di vincita avrete. Contestualmente alla comunicazione dei numeri vincenti di Superenalotto SuperStar ci sarà quella dei codici vincenti di Pasqua Milionaria. Come si vince? Con l'estrazione dei codici univoci associati alle combinazioni di Superenalotto SuperStar vengono assegnati i 30 premi garantiti da un milione di euro ciascuno.

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI DOMANI, SABATO 15 APRILE. LA VINCITA PIÙ ALTA DELL'ULTIMO CONCORSO - Nessuna pausa dunque per Lotto, Superenalotto e 10eLotto: avete già pensato alla prossima combinazione da giocare? Non bisogna farsi cogliere impreparati, perché vincere è importante per ottenere una bella somma con la quale sistemare le proprie finanze o realizzare i propri sogni. Pensate al fortunato vincitore di Martinsicuro, che nell'ultimo concorso del Lotto ha portato a casa più di 50mila euro con una combinazione. Ha scelto i numeri 8-16-23-24-29 e li ha piazzati sulla ruota di Napoli. Per un numero non ha realizzato la cinquina, ma ha comunque realizzato la vincita più alta del concorso. Al secondo posto, invece, il fortunato vincitore di Luino che ha ottenuto 48mila euro grazie alla combinazione 2-11-90 sulla ruota Nazionale. L'estrazione di ieri del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 372 milioni di euro. Domani potreste essere voi a scrivere la storia di Lotto, Superenalotto o 10eLotto. A proposito del Superenalotto: il montepremi in palio per il concorso di domani sarà da 32 milioni di euro.

