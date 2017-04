LUCIANA BOLDRINI/ Chi è la finta sorella ladra di Laura: il presidente sui social, "personaggi senza scrupoli"

Laura Boldrini bufala

Laura Boldrini furiosa: il messaggio sui social, "personaggi senza scrupoli" - Nelle ultime ore, sui social si è diffusa una nuova bufala, l'ennesima, ma a farne le spese stavolta è stata Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati. Molti utenti, infatti, nelle ultime ore hanno condiviso una notizia falsa sulla gestione di alcune cooperative da parte di Luciana Boldrini, che nell'articolo è stata definita come la sorella minore della più nota Laura. Il presidente della Camera, poche ore fa, ha tuonato sul profilo social contro coloro che ogni giorno creano queste notizie, definendoli "personaggi senza scrupoli, sciacalli che non si fermano nemmeno davanti ai morti". Sua sorella, infatti, è morta qualche anno fa a causa di una malattia e il suo nome non era Luciana, come riportato nella notizia Fake, ma Lucia. "Ma davvero si può scrivere di tutto in questo modo senza pagarne le conseguenze?", ha chiesto un utente fra i commenti. Per una serie di ragioni, infatti, sono numerose le bufale che ogni giorno si rincorrono sui social e proprio Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, qualche mese fa ha annunciato dei "miglioramenti al sistema di rilevamento" per contrastare la diffusione incontrollata di notizie false. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

Laura Boldrini furiosa: il ministro della Camera sbotta contro la bufala su sua sorella Lucia, morta anni fa - Laura Boldrini stavolta è furiosa e dice basta. Basta alle numerose bufale che circolano sul suo conto e che su Facebook sono innumerevoli; stavolta però la questione è ancora più grave in quanto è andata a coinvolgere sua sorella Lucia. Secondo il video che circola sul web e che ormai sta diventando virale, Lucia (che nel video viene però chiamata Luciana) gestirebbe delle cooperative di assistenza ai migranti. Un attacco che non viene mandato giù dalla Boldrini, visto che purtroppo sua sorella è venuta a mancare anni fa a causa di una malattia; ecco perchè la bufala è apparsa ancora più infamante e ha portato Laura Boldrini ad intervenire in prima persona.

Laura Boldrini furiosa: il lungo messaggio contro la falsa notizia su sua sorella Lucia - "Lo voglio dire a ridosso delle feste di Pasqua, proprio nel momento in cui molti si riuniscono in famiglia e con le persone care. - esordisce il presidente della camera, che chiarisce - La mia unica sorella, morta anni fa per malattia, non si è mai occupata di migranti. Restaurava e dipingeva affreschi. Peraltro, non si chiamava nemmeno Luciana, ma Lucia. Lo voglio dire a tutti quelli che hanno condiviso sulle loro bacheche e sui loro profili queste e altre menzogne su di lei. E soprattutto a chi ha creato queste false notizie, personaggi senza scrupoli, sciacalli che non si fermano nemmeno davanti ai morti". Purtoppo il post oltre ad essere molto condiviso sul web ha suscitato offese e invettive contro una donna che invece è morta da tempo.

© Riproduzione Riservata.