PRANZO DI PASQUA 2017/ Menù e ricette: la ciambella a treccia, un piatto della tradizione facile da realizzare

Pranzo di Pasqua 2017

PRANZO DI PASQUA 2017, LA CIAMBELLA A TRECCIA: UN PIATTO DELLA TRADIZIONE FACILE DA REALIZZARE (14 APRILE 2017) - Moderne o tradizionali? Le ricette di Pasqua 2017 possono accontentare tutti i palati, ma esistono alcuni piatti che sono considerati un must del pranzo pasquale. Dalle torte salate ai cannelloni ed ai secondi piatti a base di agnello o pesce, fino alla celebre colomba, il dolce pasquale per eccellenza. Non mancheranno in oltre le uova di Pasqua 2017, al latte, al cioccolato fondente, mandorlato, con sorprese o senza, artigianali o commerciali. Per stupire commensali ed invitati, anche quelli inaspettati e dell'ultimo momento, non occorre sfoggiare il ricettario approvato dalla guida Michelin, né sperimentare qualche ricetta della nonna. Un esempio? La tradizionale ciambella pasquale, una variante alla torta salata, da servire come antipasto sia tiepida che fredda. Ideale anche per Pasquetta 2017, in cui molte famiglie italiane faranno la classica scampagnata.

PRANZO DI PASQUA 2017, LA CIAMBELLA A TRECCIA: UN PIATTO DELLA TRADIZIONE FACILE DA REALIZZARE (14 APRILE 2017). RICETTA E PREPARAZIONE - La ricetta della ciambella a treccia proposta da Sale & Pepe per il menù di Pasqua 2017, prevede 600g di farina rimacinata di grano duro, 12g di lievito di birra, 40cl di acqua, 100g di olive nere, 100g di soppressata, 100g di provola dolce, 5 uova, 1 cucchiaino di zucchero e 1 di sale e 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Spianare la farina mentre si fa attivare il lievito nell'acqua tiepida e lo zucchero, da unire al centro della fontana. Aggiungere l'olio ed il sale e continuare a lavorare fino ad ottenere una pasta omogenea ed elastica, che andrà riposta in uno spazio privo di spifferi per due ore, in modo che lieviti. In seguito, tenere da parte 100g dell'impasto per la decorazione e fare con il composto restante 3 panetti che verranno lavorati per formare altrettanti cilindri e da farcire in modo separato con olive, provola e soppressata. Unire i 3 cilindri per fare la treccia ed infine inserire le 4 uova pulite fra un cilindro e l'altro. Dopo una lievitazione di 30 minuti, infornare per 50 minuti a 180°.

