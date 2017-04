PREVISIONI METEO A PASQUA 2017 / Oggi giornata di sole un po' ovunque (ultime notizie, 14 aprile)

Previsioni del tempo a Pasqua 2017, Foto La Presse

PREVISIONI METEO A PASQUA 2017 E MALTEMPO: A PASQUETTA L'ARIA SI RAFFREDDA (OGGI, 14 APRILE) - A Pasquetta l'aria si raffredderà a causa di un calo della temperatura che inizierà sabato sedici. Il clima è pronto a cambiare nuovamente e a regalare delle sorprese negative per quanto riguarda appunto le previsioni del tempo. Ci sarà anche la neve oltre i milleduecento metri per quanto riguarda tutto il triveneto. La pioggia sarà presente su basso Lazio, Campania, Molise e anche in Basilicata. Il tutto dovrebbe accadere soprattutto nel tardo pomeriggio. Al sud comunque ci sarà la possibilità non solo di fare la consueta scampagnata ma anche di andare al mare. Sarà molto interessante anche il clima che si vedrà su tutta la costa adriatica al di là di alcune precipitazioni. Le temperature dovrebbero comunque essere gradevoli e presto si andrà incontro alla bella stagione con tutte i vantaggi e le difficoltà anche da affrontare.

PREVISIONI METEO A PASQUA 2017 E MALTEMPO: GIORNATA DI SOLE UN PO' OVUNQUE (OGGI, 14 APRILE) - La giornata di oggi, venerdì 14 aprile 2017, sarà abbastanza tranquilla per quanto riguarda le previsioni del tempo. L'unico temporale si vedrà nell'alto Trentino Alto Adige nel tardo pomeriggio, ma dovrebbe essere un fenomeno isolato. La situazione sarà comunque gradevole con il cielo che dovrebbe essere pronto a schiarite e poi le temperature previste non sono portate a scendere verso il basso. Le minime si registreranno sugli otto gradi centigradi ad Aosta e Potenza nella mattinata. Le massime invece le vedremo attorno ai venticinque gradi di Bologna con punte attorno ai ventiquattro a Trento, Firenze e Bolzano. Le correnti si muoveranno al contrario rispetto a ieri, così come quindi i venti, tirando da sud verso nord ovest. Il cielo dovrebbe essere limpido soprattutto sul versante adriatico su Abruzzo e Puglia oltre che sulle isole Sicilia e Sardegna. Vedremo una situazione di nebbia nella mattinata invece in Toscana.

