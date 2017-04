SUPER BOMBA MOAB/ Cos’è? Video, gli Usa colpiscono Isis in Afghanistan: messaggio alla Corea del Nord?

Super bomba moab cosa è? Video

SUPER BOMBA MOAB, COS'E'? VIDEO: GLI USA COLPISCONO L'ISIS IN AGHANISTAN. UN AVVERTIMENTO PER COREA DEL NORD? (14 APRILE 2017) - La super bomba è stata sganciata. Gli Stati Uniti hanno messo in atto il loro piano antiterrorismo, prendendo di mira un tunnel dell'ISIS che si trova in Afghanistan. Secondo le prime testimonianze, la fiammata della super bomba è stata seguita da una specie di terremoto, completando la missione del governo americano. Soddisfatto Donald Trump, che ha specificato di aver dato carta bianca ai militari per l'utilizzo dell'ordigno non nucleare. In un clima così teso, ci si chiede se la strategia di Trump non preveda anche una sorta di dimostrazione per la Corea del Nord, che rappresenta "un problema di cui ci occuperemo". L'annuncio di Adam Stump riportato da La Repubblica, il portavoce del Pentagono, parla di una moab (massive ordinance air blast bomb) composta da 11 tonnellate di esplosivo, lanciata verso le 19, secondo il fuso orario afghano. Il punto colpito si trova nella provincia di Nangarhar, nel distretto di Aichin, che si trova nelle vicinanze del confine con il Pakistan.

Clicca qui per vedere il video dell'esperimento del 2003 sulla super bomba moab.

SUPER BOMBA MOAB, GLI USA COLPISCONO L'ISIS IN AGHANISTAN: UN AVVERTIMENTO PER COREA DEL NORD? (14 APRILE 2017) - La super bomba moab è stata sganciata di un punto strategico dell'ISIS, dove i militanti cercano di creare una roccaforte da diverso tempo. Si tratta della stessa area, inoltre, in cui la settimana scorsa è rimasto ucciso il 37enne Mark R. De Alencar, un sergente delle forze speciali americane. Un funzionario locale avrebbe inoltre riferito alla Bbc che la deflagrazione è stata avvertita anche nei due distretti al confine con quello di Achin ed ha ucciso diversi militanti dell'ISIS, fra cui anche il fratello di uno dei maggiori leader dei terroristi. I civili non dovrebbero essere stati colpiti, come ha confermato Sean Spicer, il portavoce della Casa Bianca, mentre il Comando degli Stati Uniti ha specificato che la missione rientra nel protocollo di sicurezza antiterrorismo stilato nel 2017 per quanto riguarda la repressione ISIS in terrirorio afghano.

