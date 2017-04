Sondaggi elettorali e politici di Winpoll: M5s, Davide Casaleggio raccoglierà l'eredità del padre?

Sondaggi elettorali e politici, Beppe Grillo e Davide Casaleggio (Foto LaPresse)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: M5S E CASALEGGIO - Oltre alle intenzioni di voto degli italiani, nell'ipotesi in cui si andasse oggi alle urne, gli ultimi sondaggi elettorali e politici effettuano le loro rilevazioni anche su altri argomenti. Scenari Politici - Winpoll, nei sondaggi effettuati per l'Huffington Post dal 5 al 7 aprile scorso, ha chiesto l'opinione degli elettori sul Movimento 5 Stelle. In particolare, al campione di elettori intervistato, è stata chiesta una valutazione sulla figura di Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, il cofondatore con Beppe Grillo del M5s. A distanza di un anno dalla scomparsa di Gianroberto Casaleggio, i sondaggi di Winpoll hanno voluto capire se secondo gli italiani Davide è in grado di raccogliere l'eredità del padre. La maggioranza degli italiani intervistati, il 43%, non ha però saputo rispondere alla domanda. Per il 23% Davide Casaleggio saprà raccogliere poco quanto ereditato dal padre: a questa percentuale si aggiunge il 16% che ritiene che non lo ritiene affatto capace di farlo. Ha risposto in maniera positiva la minoranza degli italiani. Per il 15% Davide Casaleggio sarà abbastanza capace mentre solo per il 3% lo sarà molto. Gli italiani hanno invece le idee più chiare sullla 'forza' del Movimento 5 Stelle dopo la scomparsa di Gianroberto Casaleggio: secondo i dati di questi sondaggi per il 55% degli intervistati il M5s resta ugualmente forte; per il 27% è un po' più debole di prima. L'11% ritiene che il M5s sia molto più debole di prima e non sa il 7%.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: LA LEGGE ELETTORALE - Si discute molto in questi giorni di legge elettorale e anche gli ultimi sondaggi elettorali e politici hanno affrontato la questione chiedendo l'opinione degli italiani. L'Istituto di ricerca Eumetra Monterosa ha effettuato la rilevazione per il quotidiano Il Giornale lo scorso 5 aprile proprio per valutare la conoscenza degli elettori riguardo la legge elettorale. In base ai risultati di questi sondaggi secondo la maggioranza degli italiani il nostro paese non ha in questo momento una legge elettorale lo sostiene il 47% degli elettori intervistati. Per il 26% invece l’Italia ha una legge elettorale approvata dal Parlamento e per il 14% il nostro paese ha una legge elettorale che è il frutto di una sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato quella approvata dal Parlamento. Infine il restante 13% di elettori consultati da questi sondaggi non ha saputo rispondere alla domanda.

