TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.8M in California (14 aprile 2017, ora 1:55)

Terremoto oggi (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE E METEO. SISMA DI 3.8M IN CALIFORNIA (14 APRILE 2017) - I movimenti tellurici nel mondo, avvenuti nei minuti successivi alla mezzanotte, si concentrano nell'area centrale della California. I sismografi internazionali hanno rilevato alle 00:21 un sisma di 3.8M a latitudine 36.47 e longitudine 121.00, ipocentro a 5 km di profondità. Alle 00:12 è stata colpita la Grecia da una scossa di 3.1M, individuata a latitudine 38.39 e longitudine 21.89, ipocentro a 2 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo fenomeno del sottosuolo riguarda Pieve Torina, in provincia di Macerata, dove alle 23:49 si è verificato un sisma di 2.2M. Il Centro Nazionale Terremoto ha localizzato l'epicentro a latitudine 43.03 e longitudine 13.02, ipocentro ad 8 km di profondità. Coinvolte anche Monte Cavallo, Fiordimonte, Muccia, Pievebovigliana, Serravalle di Chienti, Fiastra, Visso, Acquacanina, Camerino, Ussita, Sefro, Preci, Sellano, Pioraco, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera e Fiuminata.

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE E METEO. NUVOLE NEL TRIVENETO E TIRRENO (14 APRILE 2017) - Continua il bel tempo in Italia, grazie all'alta pressione che proviene dalle Azzorre e che permette alle temperature di raggiungere picchi al di sopra delle medie di stagione di 7-8 gradi. Diminuiscono quindi le pogge sulla maggior parte delle regioni, una condizione metereologica che durerà per tutta la giornata. Qualche nuvola è prevista invece nel Triveneto e nell'area tirrenica del Paese. L'alta pressione inizierà ad affievolirsi già da domani e comporterà un'instabilità del tempo che interesserà in particolar modo il Centro ed il NordEst. Piogge locali a Pasqua al Sud e sul medio Adriatico, mentre al Nord continuerà ad esserci il sole. Le previsioni di Meteo.it rivelano che il giorno di Pasquetta sarà interessato nuovamente dal bel tempo in tutta l'Italia, grazie all'allontanamento della perturbazione.

