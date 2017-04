Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Trump sgancia la super bomba in Afghanistan (14 aprile 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora, Donald Trump sgancia la super bomba - La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). TRUMP AUTORIZZA LO SGANCIO DELLA SUPER BOMBA - Donald Trump ha autorizzato quest’oggi lo sgancio della bomba non nucleare più potente al mondo. Presente negli arsenali USA fin dal 2003, la super bomba non era mai stata utilizzato, e trasportata sempre sui teatri di operazioni Obama aveva messo il veto all’utilizzo, in quanto preoccupato dagli effetti "collaterali" che deriva dallo scoppio. La bomba che per essere trasportata necessita di un veicolo speciale, distrugge infatti ogni forma di vita in una vasta zona, zona ipotizzabile con un diametro minimo di un centinaio di metri. Trump ne ha invece autorizzato l’uso in una regione afgana, la zona a quanto dichiarato dal portavoce presidenziale è zeppa di tunnel usati dai guerriglieri dell’ISIS come rifugi. Lo sgancio in questi giorni di tensioni altissime su vari scenari operativi, potrebbe essere usata per lanciare un monito alla Corea del Nord, paese sul quale l’attenzione militare USA è altissima.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). DUPLICE FEMMINICIDIO A ORTONA - Non accenna a placarsi la violenza sulle donne. Di oggi l’ennesimo fatto di sangue, che questa volta ha portato alla morte di 2 donne. Il grave episodio è avvenuto nella piccola cittadina di Ortona, dove nel primo pomeriggio un sessantenne Francesco Marfisi ha prima accoltellato la moglie Letizia Primiterra dalla quale si stava separando. Successivamente Marfisi si è diretto a casa della più cara amica della donna, Laura Pezzella, alla quale imputava la fine del rapporto di coppia, rintracciatala nella propria abitazione l’ha colpita ripetutamente alla gola. Immediatamente ricercato dai carabinieri l’uomo è stato rintracciato in evidente stato confusionale, ammanettato dopo una breve colluttazione si trova adesso presso il locale carcere.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). LA FINE DI UN'EPOCA - L’era Berlusconi è ufficialmente finita con l’annuncio della Fininvest, società che nel pomeriggio ha comunicato che una delle società più blasonate del calcio italiano è ufficialmente passata in mano cinese. Dopo oltre 30 anni di presidenza assoluta alla guida della squadra meneghina finisce cosi l’epoca Berlusconi. La cosa oltre ad essere un fatto sportivo diventa un "fatto civile" e porta l’attenzione come molte delle attività produttive italiane, di italiano hanno ormai solamente il nome. Intervistato dai media nazionale l’ex presidente del consiglio sottolinea come la decisione di lasciare la società sia stata "presa con dolore", una decisione però inevitabile a fronte del grande impegno economico che la squadra richiedeva. Le cifre dell’operazione finanziaria sono imponenti, con la compravendita che nel suo totale è costata ai "cinesi" ben 740 milioni di euro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). 97 MORTI IN UN NAUFRAGIO IN LIBIA - Pesante il bilancio dell’ennesimo naufragio nelle acque libiche, naufragio nel quale hanno perso la vita almeno 97 persone. Della tragedia è stata data notizia dalle autorità libiche, autorità che sottolineano che grazie all’intervento della guardia costiera africana almeno una ventina di persone è riuscita a salvarsi. L’incidente ha visto coinvolto un gommone, partito dalle coste africane alla volta di Lampedusa, dopo qualche miglio di mare esso si è spezzato affondando. Con il naufragio di oggi salgono a un migliaio le persone perite dall’inizio dell’anno.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, IL BOXING DAY - La Lega di serie A riunita a Milano ha rivoluzionato il calendario del campionato 2017/2018. Sul modello del Boxind Day della Premier League, la serie A giocherà il 23/24 e il 30 dicembre e poi ancora il 6 febbraio. Niente sosta natalizia per i calciatori che potranno riposarsi dal 7 al 21 gennaio. Il via alla stagione è previsto per il 20 agosto: la richiesta del CT Ventura di anticipare al 13 per preparare la meglio la sfida con la Spagna, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018, non è stata accolta. fumata nera sul nome del nuovo presidente di Lega, se ne riparlerà il 20 aprile.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). JUVENTUS, DYBALA RINNOVA FINO AL 2022 - Paulo Dybala, 39 reti in due stagioni, ha rinnovato con la Juventus fino al 2022. E’ stato lo stesso argentino a postare su Instagram la firma del prolungamento e una frase: "Ancora insieme a lungo con questa maglia". Le cifre del rinnovo non sono state rese note, ma si parla di un adeguamento progressivo fino a 7,5 milioni di euro come Higuain. Al Palermo vanno 8 milioni di euro di premio di rendimento. La permanenza di Dybala potrebbe portare alla conferma di Allegri al quale sarebbe stato offerto un contratto fino al 2020.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). F1, GP DEL BAHRAIN - A distanza di una settimana dalla gara in Cina, si corre in notturna in Bahrain il terzo appuntamento del campionato di F1 (ore 17 in diretta su Rai1). Hamilton e Vettel sono a pari punti in classifica (43) e si contenderanno la vittoria. L’anglocaraibico è particolarmente felice di questo dualismo: "È più difficile gareggiare contro il pilota di un’altra scuderia che contro il proprio compagno. Quest’anno la battaglia tra Mercedes e Ferrari è molto emozionante".

