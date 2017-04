Venerdì Santo, Via Crucis/ Diretta streaming video: Papa Francesco al Colosseo, le meditazioni di oggi

Papa Francesco, Via Crucis (Foto: LaPresse)

VIA CRUCIS, VENERDÌ SANTO: DIRETTA STREAMING VIDEO, PAPA FRANCESCO AL COLOSSEO (OGGI 14 APRILE 2017) - Nella giornata di oggi, secondo giorno del Triduo Pasquale, si osserva il dolore e il silenzio per la morte di Gesù dopo la terribile Passione in Croce e la sepoltura nel Santo Sepolcro di Gerusalemme. Duemila anni dopo la morte e la passione del Figlio di Dio la Chiesa Cattolica ricorda il gesto perché ancora necessario e assolutamente attinente alle sfide dell’oggi: un dolore, una sofferenza per un amore che se ne va, per un amore si distacca e muore nella maniera più orribile. Un’attesa lunga per la liberazione da questa morte, per la sconfitta di quella morte che rende l’uomo uguale a tutti gli altri ma anche solo e afflitto per un Destino lontano; eppure il giorno prima della Pasqua si rivela come il giorno riempito di attesa per la sconvolgente liberazione che un solo giorno dopo lascia il Sepolcro scoperchiato e la vittoria sul male completata. In attesa dell’annuncio della Resurezione, oggi la Chiesa Cattolica celebra il cammino lungo di Cristo verso la morte in croce, con la Via Crucis celebrata in tutte le diocesi e chiese del mondo: in particolare, Papa Francesco questa sera alle ore 21,15 dal Colosseo presiederà le 14 stazioni del cammino verso il Golgota che il Cristo compì nello scherno, nell’insulto e nelle torture perpetrate dalla gente e dai romani che lo volevano deridere come il finto Re dei Giudei.

VIA CRUCIS, VENERDÌ SANTO: DIRETTA STREAMING VIDEO, LE MEDITAZIONI CON LE DONNE DEL VANGELO (OGGI 14 APRILE 2017) - Sarà una Via Crucis non tradizionale quella di oggi a Roma visto che papa Francesco ha deciso di affidare i testi delle meditazioni alla biblista francese Anne-Marie Pelletier, laica, madre e nonna, docente di Sacra Scrittura allo Studio della facoltà “Notre Dame” del Seminario parigino e impegnata nella diffusione dell’esortazione apostolica Amoris laetitia. Un Venerdì Santo dedicato al ruolo e alla figura della donna nel Vangelo di Dio e in generale di tutti gli umili i maltrattati e i sofferenti che piangono assieme al Cristo per la morte in “croce” delle proprie esistenze quotidiane. «Il pianto delle donne che non manca mai in questo mondo insieme con quello dei bambini terrorizzati, dei feriti nei campi di battaglia che invocano una madre», un pianto solitario dei malati e dei morenti «sulla soglia dell’ignoto di smarrimento, che scorre sulla faccia di questo mondo che è stato creato, nel primo giorno, per lacrime di gioia, nella comune esultanza dell’uomo e della donna», scrive nelle meditazioni la donna scelta da Papa Francesco per “guidare” la Via Crucis a Roma. Nell’introduzione fornita da Radio Vaticana, l’attenzione al femminile è importante ed emerge in alcune stazioni d’imposta mariana e con alcune citazioni di importanti donne della fede cristiana ungo la storia. «Nell’undicesima (“Gesù e sua madre”) si sottolinea la grandezza della Madonna: In piedi, lei non diserta. Stabat Mater. Nel buio, ma con certezza, sa che Dio mantiene le promesse. Nel buio, ma con certezza, sa che Gesù è la promessa e il suo compimento». “Femminile” anche la settima Stazione, chiamata “Gesù e le figlie di Gerusalemme”, dove la laica descrive «il pianto che Gesù affida alle figlie di Gerusalemme come un’opera di compassione. Quindi il richiamo alle lacrime di sangue di cui parla Caterina da Siena».

