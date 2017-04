AUTOSTRADE A PASQUA 2017/ Traffico e viabilità: quando partire per evitare code (ultime notizie oggi 15 aprile

Traffico a Pasqua, bollettino Autostrade (LaPresse)

AUTOSTRADE A PASQUA 2017, BOLLETTINO TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 15 APRILE). QUANDO PARTIRE - Traffico particolarmente intenso è previsto sulle autostrade per le feste di Pasqua e Pasquetta 2017. Sono tanti gli italiani che oggi si metteranno alla guida e prenderanno d'assalto le autostrade, quindi sono previste lunghe code sin dal mattino. Le "partenze intelligenti" sono la soluzione ideale per evitare ingorghi e code, quindi l'orario in cui ci si mette in macchina è importante. Traffico intenso è stato segnalato per oggi sulle autostrade che vi riportiamo di seguito. A1 Milano-Napoli (soprattutto in uscita da Milano, Bologna, Roma e Napoli), A14 Bologna-Taranto (in particolare nelle zone di Pescara e Bologna), A4 Torino-Trieste (specie in direzione Lago di Garda), A22 del Brennero, A7 Milano-Genova. Anas ha previsto limitazioni per i mezzi pesanti che superano le 7,5 tonnellate. Non potranno circolare dalle 9 alle 16 di oggi e dalle 9 alle 22 di domani. Per evitare l'incubo di trovarvi in coda non bisogna partire negli orari di punta ed evitare le vie più percorse. Bisogna alzarsi presto e mettersi in macchina alle 7.30 e questo discorso vale anche per il ritorno. Inoltre, non scartate i percorsi più lunghi, perché - se sono privi di traffico - possono permettervi di arrivare comunque prima a destinazione.

AUTOSTRADE A PASQUA 2017, BOLLETTINO TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 15 APRILE). I CONSIGLI DELL'ESPERTA - Il weekend di Pasqua è cominciato e secondo le previsioni sul traffico sarà particolarmente intenso a partire da questa mattina. Bollino rosso stamattina sulla rete autostradale italiana. Il rischio code è cresciuto in particolare per l'A14 a causa del restringimento della carreggiata tra Ancona sud e Loreto. Rosanna Ferranti del servizio Polizia Stradale del ministero dell'Interno ha fornito qualche consiglio: «Suggerisco di partire il pomeriggio di sabato 15 aprile», ha dichiarato ieri all'Adnkronos. L'esperta ha fornito anche indicazioni in vista del ritorno, visto che è attesa una concentrazione nella mattinata di martedì per il rientro. Quindi, bisognerà mettersi in macchina «nel pomeriggio e la sera del 18 aprile, martedì appunto». Tra le autostrade più trafficate quella dei Laghi A8 e A9 verso la Svizzera, l'A10 Genova-Ventimiglia e l'A32 verso il Frejus. Traffico sostenuto anche sull'A3 Salerno-Reggio Calabria, sull'A90 e sul Grande Raccordo Anulare.

