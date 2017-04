Auguri Buona Pasqua 2017/ Frasi divertenti, video, immagini, sms ed eventi: l'omaggio alle città terremotate

Buona Pasqua 2017: frasi auguri ed eventi

BUONA PASQUA 2017: FRASI, AUGURI ED EVENTI. L'OMAGGIO SPECIALE ALLE CITTÀ COLPITE DAL TERREMOTO (15 APRILE) - Ci sono auguri che commuovono e altri che fanno discutere: quelli per Pasqua pensati da Roberto Cantolacqua rientrano nella prima categoria. Alcune uova di Pasqua artigianali realizzate da pasticceri di Visso e Tolentino riproducono le città del Centro Italia colpite dal terremoto: ci sono la strada principale di Amatrice sormontata dal campanile, la Rocca di Arquata del Tronto, la fioritura di Castelluccio di Norcia, il castello di Caldarola e alcuni scorci di San Severino. Particolari esposti su un uovo di 1,20 metri esposto nella pasticceria Mimosa di Tolentino. Cantolacqua, unico membro nella provincia di Macerata dell'Accademia dei Maestri Pasticcieri d'Italia, ha creato l'uovo, che è stato poi dipinto da Marisa Rocci con colori alimentari. Due giovani pasticceri, Francesco Flammini e Stefano Rullo, hanno invece realizzato una scultura a forma di uovo dedicata a Visso. Realizzata a Tolentino su iniziativa di un imprenditore, ora è esposta nella gioielleria Vhernier a Milano.

BUONA PASQUA 2017: FRASI, AUGURI ED EVENTI. GLI APPUNTAMENTI A REGGIO EMILIA (15 APRILE) - Sono tanti gli eventi organizzati in occasione del lungo weekend di Pasqua. Cosa fare, ad esempio, a Reggio Emilia? Oggi è previsto il consueto mercato contadino in piazza Fontanesi, mentre la Biblioteca Panizzi ha organizzato letture per bimbi dai 2 ai 5 anni. In questo fine settimana resterà aperto il Luna Park del Campovolo, amato dai più piccoli. Domani, invece, potreste salpare da Boretto per ammirare a bordo della Motonave Stradivari la terra di Guaresci. Mostre e mercati "esploderanno" domani, ma vi segnaliamo la festa dello Scusìn, una gara con uova sode colorate. Nella giornata di Pasquetta, invece, si arriva a Casalmaggiore con la possibilità di fermarsi per visitare il museo del Bijoux. In quel di Gualtieri è stata organizzata una bella gara podistica per Pasquetta: è la 34° Camminata della Pasquata, una gara non competitivi di 5 chilometri e una competitiva di 10 chilometri con partenza a piazza Bentivoglio e ritrovo alle 9.30.

BUONA PASQUA 2017, FRASI, AUGURI ED EVENTI: LA FILASTROCCA NON BANALE DI GIANNI RODARI - Gli auguri di una Buona Pasqua arrivano a volte anche con semplici e divertenti filastrocche per gradi e piccini: maestro in questo era il grande Gianni Rodari che con la sua semplice ironia riusciva a comunicare con i bimbi e i loro genitori. Ecco, per la Pasqua Rodari sfodera il meglio del suo repertorio trasformando una normale filastrocca in rima con al suo nucleo interno il messaggio della Pasqua secondo la tradizione, quella vera però. «Campane di Pasqua festose che a gloria quest’oggi cantate, oh voci vicine e lontane che Cristo risorto annunciate, ci dite con voci serene: Fratelli, vogliatevi bene!Tendete la mano al fratello, aprite la braccia al perdono;» si legge nella prima parte della filastrocca “rodaresca”. E poi si fionda sulla centralità della Pasqua per i propri auguri personali: «nel giorno del Cristo risorto ognuno risorga più buono! E sopra la terra fiorita, cantate, oh campane sonore, ch’è bella, ch’è buona la vita, se schiude la porta all’amore». Tanti auguri, caro Gianni. (agg. di Niccolò Magnani)

BUONA PASQUA 2017, FRASI, AUGURI ED EVENTI: IL VIDEO DI LIGABUE - Sono emozionati gli auguri di Buona Pasqua 2017 che Ligabue ha scelto di rivolgere a tutti i suoi fans attraverso Facebook. Il rocker ha infatti di recente dovuto annullare i concerti che erano in programma perché si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alle corde vocali. In occasione della festività che si celebra domenica prossima 16 aprile il cantante ha voluto far sentire la sua voce e rassicurare tutti i suoi fas sulle sue condizioni di salute. L'operazione è andata bene e Ligabue ha anche ringraziato tutti per le manifestazioni d'affetto ricevute in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il rocker si è ripreso da solo nel filmato: "Sto bene, spero che si veda. Come sentite la voce c'è e l'operazione è perfettamente riuscita. Adesso devo cominciare un po' di rieducazione dopo una settimana di silenzio. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dimostrato affetto, mi sono emozionato e quindi ci daremo dentro a settembre ancora di più. Buona Pasqua". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO. (aggiornamento di Stefania La Malfa)

BUONA PASQUA 2017, FRASI AUGURI: LE IDEE PER CARTOLINE DIGITALI E DISEGNI - La macchina degli auguri per Pasqua si è messa in moto. Una frase, un'immagine divertente o un video spiritoso: sono tanti i modi per fare gli auguri a familiari, parenti, amici e colleghi di lavoro. Questa ricorrenza ha carattere religioso, ma ci sono tanti modi per non tradirne lo spirito originario. Potete spedire una cartolina digitale o cercare disegni, foto e video per scrivere un sms, mandare un messaggio di posta elettronica o augurare buona Pasqua via WhatsApp e Facebook. Quello che conta è scegliere le parole giuste da dedicare ai propri cari. Personalizzare i biglietti di auguri di Pasqua è semplice: basta individuare l'immagine giusta, scegliere una frase di accompagnamento. Potreste valutare anche immagini divertenti o citazioni di autori e personaggi famosi. I social media possono rivelarsi una fucina di idee: c'è Pinterest, ad esempio, dove sono pubblicati post con immagini delle decorazioni ideali per la Pasqua per proporre idee o dare consigli.

