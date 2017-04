BUONA PASQUA 2017 / Immagini di auguri: Whatsapp preso d'assalto?

Lapresse

IMMAGINI E FOTO PASQUA 2017 Qualcuno si è già mosso per tempo, magari perché in questi giorni ha deciso di partire per qualche giorno di vacanza e non ha tempo di stare incollato allo smartphone, ma per la maggior parte degli italiani è il momento di fare gli auguri di buona Pasqua. C’è chi certamente non rinuncerà a qualche frase particolare, legata magari alla ricorrenza sacra e religiosa, che del resto è la più importante per i cristiani, poiché si ricorda la Resurrezione. In questo senso la possibilità di inviare immagini via whatsapp consente di utilizzare anche delle opere importanti della storia dell’arte che sono dedicate alla Pasqua. Non mancheranno però anche immagini di uova e coniglietti, simbolo della “festa laica”. Qui potrebbero essere d’aiuto anche delle gif animate, capaci di dare un po’ di movimento a immagini altrimenti statiche. Dato che ci sono le uova di mezzo, non mancheranno pulcini.

Nella maggior parte dei casi, c’è da scommetterci, avranno una frase semplice “Buona Pasqua!” di accompagnamento. Dunque servirà un po’ di inventiva personale per cercare qualche frase di auguri meno banale e scontata. Tuttavia, di solito si fanno molti più “sforzi” in occasione del Natale e del Capodanno. Non è da escludere, poi, che visto il meteo e la possibilità di fare qualche giorno di vacanza, qualcuno non opti per un augurio originale con qualche foto di spiaggia o località esotica. Chi può permettersela, ovviamente.

