EMMA MORANO/ Morta a 117 anni la più anziana del mondo: era l‘ultima sopravvissuta del 1800

EMMA MORANO MORTA A 117 ANNI: VERBANIA, ERA LA PIÙ ANZIANA DEL MONDO, L'ULTIMA SOPRAVVISSUTA DEL 1800 - Emma Morano è morta all'età di 117 anni e 137 giorni. Era la persona più anziana al mondo, quinta nella classifica di tutti i tempi, quindi l'ultima persona nata nell'Ottocento. Da anni non lasciava la sua casa di Pallanza, ma fino alla fine ha aperto la porta della sua abitazione ai giornalisti e studiosi di tutto il mondo, incuriositi dalla longevità di questa donna. Alla ricerca del segreto della donna, sono rimasti spiazzati dalla sua spontaneità e semplicità. Ancor più sorprendente l'alimentazione di Emma Morano, soprattutto per i cultori di una dieta sana, visto che mangiava uova quotidianamente e carne cruda. Nata il 29 novembre 1899 a Civiasco, in provincia di Vercelli, ha vissuto in giovane età a Villadossola, poi per motivi di salute si è trasferita a Pallanza, dove ha trovato lavoro in un'industria tessile e poi al Collegio Santa Maria.

Nel 1937 ha perso a soli sei mesi l'unico figlio, l'anno successivo allontanò il marito violento, vivendo poi da sola. I suoi ritmi di vita e alimentazione sono rimasti immutati nel tempo: ad esempio, mangiava tre uova al giorno. Solo negli ultimi due anni circa si faceva aiutare da una badante nelle faccende domestiche. In questi anni ha collezionato compleanni e record: il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le aveva attribuito l'onorificenza di cavaliere, in occasione dell'Expo di Milano invece ha ricevuto la prima medaglia rosa al mondo e un biglietto d'auguri da Guinness dei primati dall'ambasciatrice Carla Fracci. Nel 2015, invece, ricevette la benedizione di Papa Francesco.

