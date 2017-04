IGOR VACLAVIC / Spunta ipotesi serial killer: altri omicidi potrebbero avere la sua firma (ultime notizie)

Igor Vaclavic, ultime notizie

IGOR VACLAVIC, ALTRI FATTI DI SANGUE NEL FERRARESE: POTREBBE ESSERE LUI IL RESPONSABILE - Una rapina tra l'omicidio di Budrio e quello di Portomaggiore ed altri delitti messi a segno da Igor Vaclavic: potrebbe aggravarsi ancora di più la posizione del 41enne serbo super ricercato in queste ore e che non sembra aver lasciato dietro alcuna traccia di sé. Il Dna ha confermato che ad uccidere Davide Fabbri e, a distanza di pochi giorni, Valerio Verri è stato proprio Nobert Feher, meglio conosciuto come "Igor il Russo". Ora però emerge l'ombra di altri spietati omicidi messi a segno dallo stesso soggetto in tre province emiliano romagnole da lui scelte per realizzare tutti i suoi colpi. E' quanto emerso dal quotidiano Repubblica.it che apre la pista del serial killer. Dopo i casi di Budrio e Portomaggiore, diverse procure avrebbero acceso i riflettori su altre morti che potrebbero essere addebitate proprio all'uomo, ora ricercato da centinaia di uomini delle Forze speciali. Tra le altre potenziali vittime di Igor Vaclavic potrebbe essersi anche il pensionato Pier Luigi Tartari. E' il 9 settembre 2015 quando nell'abitazione dell'uomo fece irruzione una banda dell'Est Europa che lo legò, massacrandolo di botte fino alla morte. I tre responsabili, tutti appartenenti alla banda di "Igor il Russo" furono individuati e condannati per omicidio aggravato con due ergastoli e una pena a 30 anni. Norbert non prese parte alla rapina di Aguscello ma dalla casa della vittima sparirono due fucili da caccia che, secondo gli inquirenti, furono consegnati proprio a Igor dai suoi compagni.

IGOR VACLAVIC, ANCORA INTROVABILE DA UNA SETTIMANA: FUGA VERSO IL MARE ADRIATICO? - A Igor Vaclavic potrebbe essere attribuita anche l'aggressione a scapito di una guardia giurata, sempre nel Ferrarese, avvenuta il 30 dicembre 2015. La vittima, Salvatore Chianese fu uccisa in un agguato a colpi di fucile in pieno volto. L'inchiesta fu aperta contro ignoti ma ora non si esclude che anche dietro il nuovo fatto di sangue possa esserci la mano di Igor poiché quanto accaduto nel 2015 appare, agli occhi degli stessi inquirenti, un'anticipazione del modus operandi del serbo. Il mese scorso, nelle medesime modalità un uomo con chiaro accento dell'Est assalì e derubò della sua arma una guardia giurata nei pressi di Argenta, zona nella quale ora si concentrano le ricerche di Igor Vaclavic. Dei delitti finora citati e tutti avvenuti nella zona del Ferrarese, Norbert sembra esserne sempre il diretto responsabile. Prima di contestargli altri reati, gli inquirenti attendono la sua cattura che, come anticipato nei giorni scorsi, potrebbe richiedere molto tempo, anche fino a due settimane. Igor al momento risulta infatti ancora ricercato ma soprattutto pericoloso e capace di uccidere ancora. Irreperibile da una settimana esatta, quasi certamente potrebbe essersi nascosto da qualche parte nelle valli e nelle paludi tra Portomaggiore, Argenta e Molinella. Un luogo che lui conosce perfettamente e che sa domare senza problemi. Non si esclude infatti che si stia spostando con estrema facilità attraverso i canali, con il chiaro intento di raggiungere il Mare Adriatico in una corsa contro il tempo e contro oltre 800 uomini che da giorni sono sulle sue tracce.

