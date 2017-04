Incidente stradale, ambulanza (Foto LaPresse)

INCIDENTE STRADALE A19 PALERMO-CATANIA: TIR DI TRAVERSO, CHIUSA CARREGGIATA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 APRILE 2017) - Si è verificato nelle prime ore di questa mattina un incidente stradale sull'autostrada A19 Palermo-Catania. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia un autocarro Iveco si è ribaltato all’altezza di Castellana Sicula, sul tratto autostradale in direzione di Catania: l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 4 e ha visto il mezzo pesante non solo ribaltarsi ma anche invadere la corsia opposta. Il conducente del mezzo è un uomo di 57 anni che è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Termini Imerese. Non sono ancora chiari i motivi per i quali il camionista ha perso il controllo del mezzo pesante. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica di questo incidente stradale. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti gli agenti della Polstrada della sottosezione di Tremonzelli che stanno effettuato i rilievi del caso.

Al momento la carreggiata coinvolta dall'incidente stradale è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione del mezzo pesante. Gli automobilisti in viaggio verso Catania sono obbligati ad uscire allo svincolo di Tremonzelli e a rientrare in autostrada dallo svincolo Irosa. Si raccomanda di prestare sempre massima attenzione alla guida per evitare possibili incidenti e di rispettare le norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano i limiti di velocità e le distanze di sicurezza.

© Riproduzione Riservata.