Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto Pasqua Milionaria, 15 aprile: numeri vincenti! (conc 45/2017, sabato)

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E LA PASQUA MILIONARIA! - Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 15 aprile 2017: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 45/2017. Estrazioni di sabato santo che anticipano la Pasqua si spera già con una festa particolare, aiutata dal “sogno” Sisal che tanti italiani provano ogni tre giorni. Ecco, oggi però ci sono più possibilità e un’incredibile novità per potersi giocare al meglio le proprie presunti fortune al gioco: con il concorso Pasqua Milionaria, solo per la giornata di oggi è in atto la ricca promozione di Superenalotto SuperStar per il 2017: in palio ben 30.000.000€ GARANTITI, divisi in 30 premi da 1.000.000€! Come? Semplice, basta effettuare una semplice giocata del Superenalotto per il concorso di oggi (numero 45 della Sisal) prima delle 19.30: in pratica per ogni combinazione giocata di SuperStar, verrà stampato direttamente sulla ricevuta di gioco un codice univoco alfanumerico che ti permetterà di partecipare all'estrazione dei 30 premi garantiti da 1.000.000€. Nulla vieta ovviamente di potervi giocare più Superstar per poter avere più codici e dunque aumentare la vostra personale “spintarella” verso la fortuna: buona Pasqua e… occhio ai codici! (agg. di Niccolò Magnani)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (15 APRILE 2017): LE VINCITE - Manca ancora poco a Pasqua, ma Lotto e 10eLotto ci attendono per la nuova estrazione che si svolgerà questa sera. Un buon modo per iniziare le vacanze con un gruzzoletto da parte, che in qualche caso potrebbe rivelarsi più corposo del previsto. Nell'ultimo appuntamento del 10eLotto, per esempio, una delle vincite più alte è finita in provincia di Ancona, ad Osimo, dove un fortunello ha realizzato più di 74 mila euro grazie ad un 7 con opzione Oro. Secondo posto invece per un 9 centrato in provincia di Bergamo, a Romano di Lombardia, dove un vincitore ha conquistato il premio di 32 mila euro. 8 vincente invece nel barese, a Bitonto, che ha regalato ad un appassionato la quota di più di 21 mila euro. In totale, il gioco Sisal ha permesso agli italiani di conquistare un bottino di più di 24 milioni di euro. Martinsicuro, in provincia di Teramo, in festa invece grazie all'estrazione del Lotto. Il giocatore ha indovinato terno e ambo su Napoli ed ha portato a casa oltre 50 mila euro. Secondo posto sul podio invece per la provincia di Varese: è di Luino il vincitore che ha conquistato terno e ambo su Nazionale ed ha vinto 48 mila euro. In tutto il gioco ha distribuito nell'ultima estrazione premi per 372 milioni di euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (15 APRILE 2017): LA SMORFIA - Giocare al Lotto non è mai stato un problema nemmeno per i principianti, grazie alla semplicità con cui registrare la nostra combinazione. Le moderne tecnologie ci permettono tra l'altro di sfruttare internet e di accedere alla modalità di gioco online, tramite cui possiamo effettuare in qualsiasi momento la nostra giocata. Il problema maggiore rimane quindi quello più basilare, ovvero trovare dei numeri che ci convincano a tal punto da voler investire sogni, speranze e soldi in attesa dell'esito del concorso. Un metodo divertente per estrapolare i numeri da giocare è basarsi sulle notizie del giorno, sottoponendole al vaglio della smorfia napoletana. Sarà infatti quest'ultima, come da tradizione, a svelarci quali numeri potrebbero rivelarsi vincenti. Oggi voleremo fino in Cina, precisamente a Shenzhen, dove un ladro particolarmente imbranato ha rubato il cellulare di una mal capitata per poi correre nel più vicino parcheggio di una centrale della Polizia. Inutile dire che l'arresto è stato immediato. Il ladruncolo cercava infatti di sfuggire alla derubata, ma quando si è accorto di dove era finito aveva ormai le manette ai polsi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ladro, 79, il cellulare, 75, la Polizia, 2, l'arresto, 16, il furto, 70. Come numero Oro per i nostri amici che giocano al 10eLotto scegliamo invece il parcheggio, 54. Pronti a tentare la fortuna? Ancora poco per scoprire il verdetto del concorso di questa sera.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (15 APRILE 2017): LE QUOTE - Jackpot e SuperEnalotto ritornano anche oggi grazie ad un nuovo concorso, pronti a fare felici gli italiani. La sestina vincente potrebbe ancora nascondersi, ma per ora la speranza maggiore dei giocatori è che ritorni in scena il 4+ e che tutte le quote minori continuino a salire. L'ultima estrazione ha comportato infatti qualche scossone per tutti i premi, che in qualche caso non si sono discostati da quanto realizzato nell'appuntamento precedente. Solo il 5, con un premio da oltre 27 mila euro, è sceso in modo significativo rispetto all'estrazione dello scorso giovedì, ma ha comunque premiato 6 fortunelli. Il secondo posto, vista l'assenza del 4+, spetta quindi al 3+, realizzato da 71 giocatori che hanno conquistato poco più di 3 mila euro a testa. Si prosegue con 405,78 euro per il 4, finito nelle tasche di 461 vincitori, mentre 17.385 sono i giocatori che hanno centrato il 3 ed hanno conquistato circa 30 euro in palio. 5,60 euro il premio invece che il 2 ha donato a ciascuno dei 278.081 vincitori. Per le quote fisse, partiamo come sempre dal 2+: 1.041 gli appassionati che hanno guadagnato 100 euro cadauno. Sono stati invece 7.572 i giocatori che hanno indovinato l'1+ da 100 euro, mentre i 5 euro abbinati allo 0+ sono stati realizzati da 17.182 vincitori.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (15 APRILE 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il SuperEnalotto ed il Jackpot attendono solo l'estrazione di questa sera, esattamente come tutti gli aspiranti fortunelli. Se da una parte non v'è garanzia che si riesca finalmente a trovare un vincitore per il montepremi, dall'altra tutti i giocatori sono già alla ricerca di un modo, idea o progetto, per spendere il bottino. KickStarter e la nostra Rubrica accorre come sempre in vostro aiuto, proponendovi le soluzioni più in voga del momento. Oggi parliamo di precisione, taglio e made in Italy: P400 è infatti totalmente realizzato nel nostro Paese! Un dispositivo totalmente collegabile al nostro pc, che ci permetterà di eseguire qualsiasi tipo di taglio con precisione ed in pochissimo tempo. Un sottile filo tagliente seguirà infatti il progetto che avremo creato sul nostro pc, grazie all'apposito programma, oppure semplicemente sfruttare qualcuna delle idee già presenti nel database. L'unica cosa che dovrà fare l'utente sarà quindi sfruttare al massimo tutta la propria creatività! Il goal? Meglio non pensarci, è già stato raggiunto: concentriamoci invece sui numeri vincenti di oggi. Stanno arrivando!

