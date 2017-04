OMICIDIO ALFIO MOLTENI / Arrivano le prime condanne: 19 anni ad uno dei presunti killer (ultime notizie)

Immagine di repertorio

OMICIDIO ALFIO MOLTENI, PRIME CONDANNE AI PRESUNTI KILLER DELL’ARCHITETTO - Nella giornata di ieri si è svolta l'udienza preliminare sull'omicidio di Alfio Molteni, l'architetto di Carugo, in provincia di Como, ucciso sotto la propria abitazione il 14 ottobre 2015. Nel corso dell'udienza, come rivela Repubblica.it, il gip Ferdinando Buatier de Mongeot ha espresso le prime condanne: 19 anni di reclusione a Luigi Rugolo, ex guardia giurata accusata di omicidio volontario, porto abusivo di armi, rapina, furto e incendio. Le condanne non si sono esaurite qui: oltre all'ex guardia giurata sono stati condannati anche Michele Crisopulli e Giuseppe De Martino, rispettivamente a 18 e 7 anni di reclusione. De Martino dovrà rispondere dei soli reati di stalking e incendio, mentre in altra sede dovrà rispondere anche del concorso materiale nell'omicidio di Alfio Molteni. Tutti e tre gli uomini sono stati giudicati con rito abbreviato e ritenuti dal giudice i veri esecutori materiali del delitto dell'architetto di Carugo. Le condanne giunte nella giornata di ieri rispecchiano le richieste avanzate dal pubblico ministero, Pasquale Addesso.

OMICIDIO ALFIO MOLTENI, EX MOGLIE E AMANTE GIUDICATI IN UN PROCESSO SEPARATO - Prima dell'omicidio, Alfio Molteni fu vittima di tutta una serie di episodi incendiari. Secondo la tesi della procura, a commissionare il delitto dell'architetto fu l'ex moglie, con l'aiuto del nuovo compagno. La donna mirava ad ottenere l'affidamento esclusivo delle figlie e con questi episodi a scapito dell'ex aveva intenzione di dimostrare la "vita pericolosa" che Molteni conduceva. La ex moglie, Daniela Rho, insieme all'amante Alberto Brivio saranno giudicati in un processo a parte. Entrambi furono arrestati lo scorso settembre e risultano ora accusati di omicidio in concorso, detenzione illegale e porto d'arma, danneggiamento aggravato e stalking. Nell'ambito del delitto di Alfio Molteni, noto architetto brianzolo di 58 anni, in questi mesi sono stati eseguiti diversi arresti, l'ultimo avvenuto lo scorso marzo, quando a finire in manette è stato un altro modo, secondo l'accusa anche lui facente parte del gruppo incaricato per uccidere Molteni.

