PRANZO DI PASQUA 2017/ Menù e ricette: dalla vignarola alle proposte della cucina piemontese

Pranzo di Pasqua 2017, menù e ricette

PRANZO DI PASQUA 2017, MENÙ E RICETTE: LA VIGNAROLA (15 APRILE) - Il pranzo di Pasqua non ruota attorno solo all'agnello, che tra l'altro divide l'Italia tra chi consuma carne e vegani. C'è una ricetta della tradizione gastronomica romana che mette d'accordo tutti ed è la vignarola. Si tratta di un piatto ricco di verdure e di erbette di stagione: un tripudio di fave, piselli, cipollotti e mentuccia romana. Il pluripremiato chef Francesco Apreda la propone all'Hassler in coppia con la lombatina di agnello alla brace. La vignarola è una minestra che può essere servita anche con uovo barzotto e carpaccio di gamberi. La propone in questo caso lo chef Marco Sacco del Piccolo Lago di Verbania, secondo cui esalta la tenerezza dell'uovo cotto. La cottura a 64° per 40 minuti rende morbido il tuorlo, che va nascosto sotto un velo di carpaccio di gamberi crudi. Dalla tradizione, dunque, si possono attingere ricette da rivisitare per proporre piatti originali ai propri ospiti in vista del pranzo di Pasqua.

PRANZO DI PASQUA 2017, MENÙ E RICETTE: LA PROPOSTA DELLA CUCINA PIEMONTESE (15 APRILE) - Se volete portare in tavola i piatti tipici della tradizione piemontese, ecco qualche indicazione su cosa si mangia lì per il pranzo di Pasqua. Anziché puntare sulla cultura gastronomica della vostra terra, potreste cimentarvi con quella di altre zone per conoscere attraverso la cucina il resto d'Italia. E alla fine potreste ritrovarvi a preparare un pranzo di Pasqua classico e al tempo stesso raffinato. Partiamo dall'antipasto: si può cominciare con una fonduta, un tagliere di formaggi e salumi misti, uno strudel salato o vitello tonnato. Per il primo potreste puntare sui ravioli del pin, una pasta fresca tipica del Piemonte, e gli gnocchi alla bava con panna e fontina filante. Come secondo potreste servire un piatto che è perfetto per i giorni di festa: si tratta del tonno di coniglio. In alternativa, o come secondo ulteriore, c'è il bollito misto da accompagnare con salse, come quella verde. E siamo ai dolci: c'è il bonet, che può essere servito con della colomba croccante saltata in padella con un po' di burro, e i baci di dama, biscottini da sgranocchiare con un liquore o amaro a fine pranzo.

PRANZO DI PASQUA 2017, COSA SI BEVE ALLA FESTA? (15 APRILE 2017) - Va bene il menu per il Pranzo di Pasqua, va bene le ultime ricette per poter stupire i vostri commensali, ma avete pensato per caso a cosa accompagnare il vostro cibo in tavola nel settore altrettanto fondamentale del buon bere? Non ci si pensa di solito durante la lunga lista della spesa e si arriva ad improvvisare all’ultimo magari con scarsi risultati; dunque, tramite la sapiente competenza del portale Lettore Sommelier, ecco qualche consiglio per i vini migliori da abbinare ai piatti più tradizionali. Se vi ritrovate con capretto e agnello, si può andare su un secco Pinot nero ma anche con il più tenute Nebbiolo, lasciando perdere per una volta Barolo e Barbaresco che almeno a Pasqua li lasciamo in cantina. Con la colomba poi, a fine pasto, cosa si può accompagnare se non un bel Moscato d’Asti? Zero champagne, zero spumante, solo vini dolci, ve lo raccomandiamo! Uguale anche con la pastiera napoletana, un gusto talmente particolare che richiede un vino particolare secondo il portale del sommelier, «Apianae, moscato reale del Molise prodotto da Di Majo Norante». Allora, convinti? L’importante è che non vi dimentichiate l’elemento decisivo per completare il vostro menù, il vino! (agg. di Niccolò Magnani)

PRANZO DI PASQUA 2017, TORTELLI DI CONIGLIO ALLE FAVE (15 APRILE 2017) - Un pranzo di Pasqua in Italia non può prescindere assolutamente dalla pasta, dal primo, in un menù da tradizione con qualche fantasia particolare ma sempre attaccato al profondo amore degli italiani di questo straordinario piatto nato, cresciuto e diffuso dai nostri confini in tutto il mondo. E allora, perché non puntare su una pasta particolare, fresca ma ripiena per questo menu pasquale? Suvvia, di norma il coniglio, una carne prelibata ma anche comune, siamo abituato a vederlo arrivare sulle nostre tavole per il secondo anche nei menu più sofisticati. In questo caso, bando alla banalità, il coniglio può tranquillamente essere un primo; e non con il più classico dei ragù, bensì dei favolosi tortelli di coniglio con le fave. Come riporta La Cucina Italiana, per il piatto vede una pasta fatta in casa e parallelamente il dissodamento di coniglio incidendo la carne intorno all’osso; «Raccogliete la pasta a palla, avvolgetela in carta da forno bagnata e strizzata e fatela riposare in frigo per circa 1 ora.Disossate le cosce di coniglio incidendo la carne intorno all’osso per rimuoverlo; eliminate poi cartilagini e pellicine. Tagliate a dadini sedano, carota e cipolla». I passaggi son semplici, forse un po’ lunghi e dunque è meglio cominciare il giorno prima della Pasqua, eppure il risultato è assai assicurato: ecco qui tutti gli altri passaggi della ricetta per i tortelli di coniglio con le fave. (agg. di Niccolò Magnani)

