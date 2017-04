PREVISIONI METEO A PASQUA 2017 / Oggi torna il maltempo. La situazione di domenica (ultime notizie, 15 aprile)

Previsioni meteo a Pasqua 2017, Foto La Presse

PREVISIONE METEO A PASQUA 2017 E MALTEMPO: LA SITUAZIONE DI DOMENICA E LUNEDÌ (OGGI, 15 APRILE) - La giornata di oggi, sabato 15 aprile 2017, fa suonare i primi campanelli d'allarme nei confronti di quella che sarà la situazione poi del meteo durante i due giorni di festa di Pasqua e Pasquetta. Domenica dovremmo vedere temporali su Marche, Abruzzo e Molise già dal mattino. Nel pomeriggio poi la situazione dovrebbe anche peggiorare con pioggia su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Puglia, Basilicata e Molise. Dovrebbero quindi essere salvaguardate da questa situazione diverse regioni del nord come Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. Al centro invece ci dovrebbe essere sole su Toscana, Lazio e Campania. Anche sulle isole la giornata sarà gradevole. Passando a lunedì invece la situazione dovrebbe migliorare un po' ovunque con i temporali che si andranno a scatenare soprattutto su Marche e Abruzzo durante la mattina e su Veneto, Campania e Calabria nel pomeriggio. Il resto del paese dovrebbe invece passare una gradevole giornata di Pasquetta.

PREVISIONE METEO A PASQUA 2017 E MALTEMPO: TEMPORALI A NORD-EST (OGGI, 15 APRILE) - Le previsioni del tempo di oggi, sabato 15 aprile 2017, ci parlano del ritorno del maltempo almeno in una parte del nostro paese. Questo porta ovviamente all'aumento della preoccupazione per Pasqua e Pasquetta. Andiamo però con ordine, partendo da questa mattina quando il maltempo si farà vedere al nord-est. Ci saranno temporali su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, con le temperature che però non dovrebbero calare. Nel pomeriggio la situazione andrà via via peggiorando con la pioggia che si sposterà sia verso sud che verso ovest. I temporali infatti saranno presenti anche su Lombardia, Liguria a occidente e su Marche, Umbria e Abruzzo verso meridione. Le minime si vedranno nelle prime ore del mattino ad Aosta e Potenza con nove gradi. Le massime invece si aggireranno attorno ai ventiquattro gradi di Bari e ai ventitré di Cagliari e Milano. Staremo a vedere poi quali saranno le evoluzioni invece legate ai due giorni di festa.

