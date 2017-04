ROBERTO GAMBINA / Fissata la riesumazione della salma dello studente morto (ultime notizie)

Roberto Gambina, ultime news

ROBERTO GAMBINA, ULTIME NOTIZIE: LA SALMA SARÀ RIESUMATA, SEMPRE PIÙ LONTANA LA TESI DEL SUICIDIO? - Si riaccendono riflettori su un caso di cronaca ancora avvolto dal mistero e relativo alla morte di Roberto Gambina. Il prossimo 19 aprile, infatti, si procederà con la riesumazione della salma del giovane studente di Vittoria, trovato morto in circostanze mai realmente chiarite il 20 dicembre 2015, nel cortile del liceo parificato "Lanza". Ne dà notizia Ragusanews.com che ricorda come i nuovi accertamenti saranno eseguiti da due grandi esperti: la psicologa e criminologa forense Roberta Bruzzone e il medico legale Giuseppe Iuvara. L'esame autoptico sarà condotto dopo la recente decisione da parte della Procura di Ragusa di procedere con la riapertura del caso sulla morte di Roberto Gambina e che, a distanza di quasi un anno e mezzo continua ad essere un giallo. Il caso è spesso stato affrontato anche dalla trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto, che ha dato voce alla madre del ragazzo morto, sempre più convinta che dietro il decesso del giovane non ci fosse un gesto estremo da lui compiuto. La tesi del suicidio, infatti, cozzerebbe con una serie di elementi che andrebbero a confutare la pista iniziale, mai di fatto sostenuta dalla famiglia Gambina.

Il giorno della sua morte, Roberto giunse a scuola in ritardo. Successivamente si allontanò dalla sua classe per non farvi mai più ritorno: il suo corpo fu ritrovato nel cortile, ormai privo di vita. Bollato inizialmente come suicidio, la famiglia ha lottato a lungo per riavere la riapertura del caso che rischiava così di essere archiviato senza aver fatto luce sulle reali dinamiche dietro la morte del giovane studente. A non essere pienamente convinto del presunto suicidio di Roberto Gambina, anche il procuratore Carmelo Petralia che nei giorni scorsi ha nominato i due tecnici esperti affinché potessero procedere con ulteriori accertamenti sulla morte di Roberto Gambina, concedendo una proroga di ulteriori sei mesi di indagini. Qualche giorno fa sempre nella scuola dove morì il giovane sono stati eseguiti nuovi importanti sopralluoghi e sono stati riascoltati i parenti dello studente morto.

