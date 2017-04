SABATO SANTO/ Veglia Pasquale di Papa Francesco in diretta streaming video: “Dio è venuto per noi poveracci”

Diretta Papa Francesco, Veglia Pasquale (LaPresse)

SABATO SANTO, VEGLIA PASQUALE IN DIRETTA STREAMING VIDEO: PAPA, “DIO È VENUTO PER NOI POVERACCI“ (OGGI 15 APRILE) - Oggi è il sabato Santo, il terzo giorno del Triduo Pasquale che porta direttamente alla Veglia di questa sera che porterà l’annuncio della Pasqua del Signore con la resurrezione dopo la morte in croce del figlio di Dio. La memoria del fatto storico avvenuto duemila anni fa viene riproposto come da tradizione anche quest’anno dalla liturgia della Chiesa Cattolica tramite la giornata di preghiera per l’annuncio della Pasqua e poi con la Veglia Pasquale di questa sera in cui il Vangelo darà piena lettura della resurrezione del Cristo. In questi giorni di celebrazioni tra il Giovedì e il Venerdì Santo, particolare è stato il momento passato da Papa Francesco con i carcerati della struttura di Paliano, in un momento del tutto privato in cui ha affidato un messaggio molto intenso e destinato ad ogni fedele e ogni uomo comune proprio per ricordare cosa si festeggia davvero in questa Pasqua del Signore. «Dio ama fino alla fine e dà la vita e per ognuno di noi, e si vanta di questo, e vuole questo perché lui ha amore». Durante l’omelia poi della Messa in Cena Domini, il Pontefice ha voluto andare alla radice dell’amore che Dio ha avuto per l’uomo e verso l’uomo, morendo in croce e offrendo tutto se stesso per liberare dal male ogni singola persona. «Amare fino alla fine - ha detto il Papa - non è facile perché tutti noi siamo peccatori, tutti abbiamo i limiti, i difetti, tutti sappiamo amare, ma non siamo come Dio che ama senza guardare le conseguenze, fino alla fine. Tutti noi, che siamo poveracci tutti!». Si potrà seguire questa sera per la Veglia Pasquale la celebrazione sia in diretta su Rai1 a partire dalle 20.30 e sia in diretta streaming video dal canale ufficiale YouTube del Vaticano, che trovate in link qui sotto.

SABATO SANTO, VEGLIA PASQUALE IN DIRETTA STREAMING VIDEO: RITI E TRADIZIONI DI OGGI (15 APRILE 2017) - Il giorno del Sanato Santo rappresenta per la tradizione della fede cristiana due momenti particolari che avvengono nella medesima giornata e significano due momenti diversi dell’intera Passione del Cristo. Secondo il Vangelo, in questo sabato Gesù discese agli inferi per circa 40 ore, compiendo la definitiva vittoria sulla morte e sul demonio, liberando le anime dei giusti morti prima della Sua venuta e aprendo le porte del Paradiso. Compiuta la vittoria sulla morte il Cristo ritorna sulla Terra e compie il messaggio ultimo della Pasqua, risorgendo dai morti e celebrando la piena liberazione per tutti gli uomini dalla morte e dal male. Proprio nella serata di oggi si compie questo ultimo passaggio, con la Veglia Pasquale che celebra solennemente la Risurrezione del Signore, innalzando la vittoria sul recato e la morte da parte di Gesù Cristo. Si celebra tradizionalmente dopo il tramonto del santo santo, e viene suddivisa in quattro fasi fondamentali: la Liturgia del Lucernario, la Liturgia della Parola, che consta di sette letture e otto salmi dall'antico testamento, un'epistola di san Paolo apostolo ed il vangelo scelto tra i tre sinottici; la Liturgia battesimale in cui viene rifatta la professione delle promesse battesimale per mettere a punto la definitiva vittoria del Cristo anche sul peccato originale che alberga ogni singolo uomo; da ultima la Liturgia Eucaristica dove viene posta fine alla Veglia Pasqua e alla Santa Messa che annuncia la finale Resurrezione del Signore e l’inizio della Pasqua vera e propria.

© Riproduzione Riservata.