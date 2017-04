STRAGE DI ERBA/ Rosa e Olindo: Carlo Castagna perdona in due assassini, “il resto solo fango” (ultime notizie)

Rosa e Olindo (immagine dal web)

STRAGE DI ERBA, ROSA E OLINDO: LA SPERANZA NEI SETTE REPERTI E NELLA TECNOLOGIA - Resta indimenticabile la terribile strage di Erba che si consumò l'11 dicembre 2006 e nella quale morirono quattro persone: Raffaella Castagna, il figlioletto di due anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il terribile fatto di cronaca, a distanza di oltre dieci anni e quando tutto ormai sembrava essere stato già abbondantemente scritto è tornato nuovamente al centro dell’attenzione, in occasione di un clamoroso colpo di scena. Come sappiamo, condannati all’ergastolo in via definitiva in quanto ritenuti i soli responsabili della strage furono Rosa Bazzi e Olindo Romano, marito e moglie nonché vicini di casa della famiglia Castagna. Lui netturbino, lei donna delle pulizie, legati da un rapporto morboso, all’epoca dei fatti avevano rispettivamente 47 e 48 anni. Oggi vivono separati in quanto reclusi in due penitenziari diversi e, dopo aver subito tre condanne e dopo una iniziale confessione, ora entrambi si professano innocenti e sperando nella revisione del processo e nel loro ritorno in libertà. Nei giorni scorsi, come sappiamo, la Cassazione si è espressa sul controverso caso disponendo che un nuovo giudice possa decidere se esaminare o meno sette nuovi reperti mai analizzati ed attualmente in mano alla difesa dei coniugi Rosa e Olindo, trovati sulla scena del crimine della strage di Erba. Un primo importante passo che potrebbe realmente anticipare la revisione del processo e ribaltare totalmente quanto avvenuto oltre un decennio fa. Gli avvocati Luisa Bordeaux e Fabio Schembri, difensori dei coniugi Romano, nel tentativo di dimostrare la loro innocenza, qualche anno fa chiesero che venissero esaminati i reperti in loro possesso con le più moderne tecnologie. Proprio alla tecnologia, dunque, ora si affidano per scagionare i due condannati all’ergastolo.

STRAGE DI ERBA, ROSA E OLINDO: LE PAROLE DI CARLO CASTAGNA E AZOUZ MARZOUK - Sette reperti: è questo l’asso nella manica della difesa di Rosa e Olindo che spera di dimostrare l’estraneità dei due coniugi rispetto alla strage di Erba. A decidere se esaminare o meno questi elementi definiti importantissimi saranno i giudici di Brescia, ai quali è legato il destino della coppia e la loro speranza. Dopo la decisione clamorosa della Cassazione, non sono mancati i commenti non solo da parte dell’opinione pubblica ma anche di coloro che nella strage persero le persone a loro care. Nella mattanza che, secondo i giudici, fu messa in atto da Rosa e Olindo per futili motivi di vicinato, Carlo Castagna ha perso quasi tutta la sua famiglia: la moglie, la figlia e il nipotino. In seguito alla notizia dei giorni scorsi e che ha riacceso i riflettori sulla strage di Erba, l’uomo ha commentato sulle pagine del settimanale Giallo: “Io ho perdonato Rosa e Olindo, ma la verità dei fatti non cambia: sono due assassini che hanno strappato la vita a quattro persone. Basta, tutto il resto non mi interessa, è solo fango”. Parole durissime ma comprensibili dopo l’immenso dolore mai cancellato per la perdita dei propri cari. Differente, invece, il commento di Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef. L’uomo, che ora vive in Tunisia con la sua nuova famiglia, dopo la decisione della Cassazione sembra quasi aver tirato un sospiro di sollievo: “Finalmente, io voglio la verità: è stato comodo indagare solo su Rosa e Olindo”, ha commentato. Come ricorda il settimanale specializzato in cronaca nera, Azouz da tempo insinua che dietro la strage di Erba possano esserci i fratelli di Raffaella Castagna, che avrebbero compiuto la mattanza per l’eredità. Un’accusa oltremodo infamante che si aggiunge al dolore per la perdita dei propri cari e che non ha mai trovato riscontri dalle indagini eseguite. Ai tempi, infatti, gli alibi di tutti i componenti della famiglia Castagna furono tutti vagliati ed esclusero qualsiasi loro coinvolgimento nella strage.

© Riproduzione Riservata.