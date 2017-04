Sondaggi elettorali e politici di Emg: Primarie Pd, Renzi in pole position ma gli indecisi...

Sondaggi politici elettorali, Matteo Renzi (Foto LaPresse)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: PRIMARIE PD E INDECISI - Mancano due settimane al voto per le Primarie Pd e secondo tutti i sondaggi elettorali e politici l'ex segretario Matteo Renzi è in pole position per la riconferma alla carica. C'è però una percentuali di italiani indecisi sul nome da indicare come nuovo segretario del Partito Democratico. In base ai dati dei sondaggi effettuati da Emg Acqua per La7 Srl nel periodo dal 31 marzo al 2 aprile scorso, gli italiani indecisi sono il 18.6%. L'affluenza stimata dall'Istituto per il voto di domenica 30 aprile è di 1.850.000 elettori: si potrà votare dalle ore 8 alle ore 20. Le candidature a segretario nazionale del Partito Democratico sono già state presentate: si tratta appunto del segretario uscente Matteo Renzi, del ministro della Giustizia Andrea Orlando e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che non sarà però presente in Lombardia e Liguria. I tre candidati si confronteranno in tv il 26 aprile su Sky per la chiusura della campagna elettorale. Vedremo se le percentuali raccolte da ciascuno cambieranno dopo il confronto a tre. Per il momento, secondo questi sondaggi, Matteo Renzi raccoglie il 67.6%, Andrea Orlando il 19.0% e Michele Emiliano il 13.4%.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: GLI ITALIANI HANNO PIU' FIDUCIA IN... - Oltre alle intenzioni di voto per le prossime elezioni politiche, o per le Primarie Pd, nei sondaggi elettorali e politici entrano anche altri temi che toccano aspetti diversi della vita degli italiani. Una delle ultime rilevazioni, condotta lo scorso 3 aprile dall'Istituto di ricerche Ipsos per Itv Movie srl, la trasmissione DiMartedì in onda su La7, ha posto al campione di elettori intervistato anche una domanda per capire nei confronti di chi gli italiani ripongono più fiducia. Tra le opzioni di risposta sono stati indicati la politica, le forze dell’ordine, la magistratura, la famiglia. E come forse ci si poteva aspettare la maggioranza degli italiani, addirittura l'83%, ha indicato la famiglia. Tutte le altre opzioni hanno quindi raccolto percentuali molto basse di risposte: le forze dell'ordine hanno raggiunto il 9%, la magistratura il 3% e la politica è arrivata ultima con il 2%. Infine, secondo i dati di questi sondaggi elettorali e politici, il restante 3% di italiani non ha indicato alcuna delle opzioni proposte.

