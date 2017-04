TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Umbria, sisma M2.9 a Perugia (15 aprile 2017, ora 1:40)

Terremoto Oggi, ultime scosse

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE E METEO. NUOVO SISMA DI 2.9M IN UMBRIA (15 APRILE 2017) - La terra è tornata a tremare in Umbria, dove si è verificata una scossa di terremoto oggi. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha individuato l'epicentro a latitudine 42.75, longitudine 13.14 e ad una profondità di 12 chilometri. Il terremoto è avvenuto alle 00:19 nella provincia di Norcia e per fortuna non è stato particolarmente intenso: ha avuto magnitudo M 2.9 sulla Scala Richter. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono i seguenti: Cascia (PG), Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP), Cittareale (RI), Castelsantangelo sul Nera (MC), Preci (PG)Poggiodomo (PG), Amatrice (RI), Montegallo (AP), Monteleone di Spoleto (PG) e Cerreto di Spoleto (PG). Stessa magnitudo ha avuto il terremoto, invece, delle 23:10 di ieri: il sisma in questo caso è avvenuto nel Mar Tirreno, l'epicentro non era infatti lontano da Lipari.

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE E METEO. RAPIDA FASE INSTABILE (15 APRILE 2017) - Le previsioni meteo per oggi, sabato 15 aprile 2017, annunciano qualche pioggia o rovescio al mattino su Triveneto, est Lombardia e Liguria centrale. Bel tempo, invece, altrove, con nubi sparse in Emilia Romagna e al Centro. L'instabilità al Nord aumenterà nel pomeriggio, quando potrebbero verificarsi isolati rovesci e temporali al Nordest, in Emilia, Lombardia orientale e tra Liguria e basso Piemonte. Bel tempo al Centrosud, con più nubi in Appennino. Temperature in calo al Nord, invece raggiungeranno punte di 25 gradi in Sicilia. Per domani, domenica di Pasqua, è previsto invece bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sin dal mattino al Nord, in Toscana e Sardegna. Un po' di pioggia è prevista a inizio giornata sul versante adriatico del Centro e in Campania. Nel pomeriggio sono attese nubi e rovesci al Sud. Temperature in lieve calo sul medio Adriatico e al Sud. Nel weekend di Pasqua le previsioni di Meteo.it annunciano, dunque, una rapida fase instabile, ma prevarrà il sole.

