AUGURI DI BUONA PASQUA 2017/ Frasi, video, eventi, sms divertenti: Manzoni e Gianni Rodari (oggi 16 aprile)

Auguri di Buona Pasqua 2017

AUGURI DI BUONA PASQUA 2017, POESIE E FRASI: GIANNI RODARI (16 APRILE) - Gli auguri di Buona Pasqua 2017 saranno un cult di questa giornata. La festa è ormai giunta, tanto attesa da tutti gli italiani e non solo. C'è ancora tempo per fare il nostro augurio migliore ad amici e parenti, ma le idee iniziano a scarseggiare. In un giorno così poetico come la Pasqua, uno degli auguri migliori e più romantici riguarda proprio questo particolare genere letterario. Spesso bistrattato, ma che può contare su autori del calibro di Gianni Rodari. Nonostante il giornalista italiano sia conosciuto più per i suoi testi per l'infanzia, la sua bibliografia può contare anche sulla poesia. E proprio in occasione delle feste pasquali ne ha scritte due, leggiadre e fanciullesche, che rappresenta al meglio lo stile della sua scrittura. Un ottimo modo, quindi per fare i nostri sinceri Auguri di Buona Pasqua 2017! Di seguito ve le proponiamo entrambe: "Dall'uovo di Pasqua" e "E' arrivato un treno carico", che rappresentano la prima strofa. "Dall'uovo di Pasqua/ è uscito un pulcino/ di gesso arancione/ col becco turchino/ Ha detto: "Vado,/ mi metto in viaggio/ e porto a tutti/ un grande messaggio"/ E volteggiando/ di qua e di là/ attraversando/ paesi e città/ ha scritto sui muri,/ nel cielo e per terra:/ "Viva la pace,/ abbasso la guerra". "E' arrivato un treno carico di.../ Il quarto vagone è riservato/ a un pasticcere rinomato/ che prepara, per la Pasqua,/ le uova di cioccolato/ Al posto del pulcino/ c'è la sorpresa./ Campane di zucchero/ suoneranno a distesa.

AUGURI DI BUONA PASQUA 2017, POESIE E FRASI: ALESSANDRO MANZONI (16 APRILE) - Fra i componimenti più celebri, ottimi per fare gli Auguri di Buona Pasqua 2017, troviamo anche gli scritti di Alessandro Manzoni. L'autore de I Promessi Sposi è forse meno noto, al pari di Gianni Rodari, per il suo animo poetico. Del celebre scrittore forse si ricorderà Il Cinque Maggio, ma la sua Resurrezione è un poema scritto proprio in occasione della Santa Pasqua. Uno scritto fortemente religioso, un dettaglio presente in tutti i suoi scritti e nella sua vita, un rifugio che allietò la sua depressione ed i vari eventi tragici della sua vita, fra cui la morte di Enrichetta Blondel. La prima moglie, infatti, portò Alessandro Manzoni ad abbandonare il calvinismo ed a convertirsi al cattolicesimo. "Resurrezione": E' risorto: il capo santo/ più non posa nel sudario/ è risorto: dall'un canto/ dell' avello solitario/ sta il coperchio rovesciato:/ come un forte inebbriato,/ il Signor si risvegliò./ Era l'alba; e molli il viso/ Maddalena e l'altre donne/ fean lamento in su l'Ucciso;/ ecco tutta di Sionne/ si commosse la pendice/e la scolta insultatrice/ di spavento tramortì./ Un estranio giovinetto/ si posò sul monumento:/ era folgore l'aspetto/ era neve il vestimento:/ alla mesta che 'l richiese/ dié risposta quel cortese:/ è risorto; non è qui.

BUONA PASQUA 2017: FRASI, AUGURI ED EVENTI. I VERSI DI GIUSEPPE UNGARETTI PER L'UMANITÀ - Se ancora siete in cerca di un autore capace di sfornare frasi, filastrocche o messaggi di auguri di Buona Pasqua 2017, non disperate: in arrivo per voi ci sono i versi di uno dei poeti più grandi della letteratura italiana. La premessa, però, è d'obbligo: l'autore che stiamo per citare non ha scritto questo brano per la festività di Pasqua, ma leggendo questo estratto converrete con noi che le sue parole si adattano perfettamente alla ricorrenza. Il poeta che ci aiuterà a descrivere questa importante festività religiosa è Giuseppe Ungaretti che, nel brano "Mio fiume anche tu", scriveva:"Cristo, pensoso palpito,/Astro incarnato nell’umane tenebre,/Fratello che t’immoli/Perennemente per riedificare/Umanamente l’uomo". Pochi versi che a nostro avviso riassumono perfettamente il senso della Pasqua, quella del Signore Gesù Cristo che "perennemente" si immola per l'Umanità e dona luce anche alle "notti" più buie della vita di ogni uomo. (aggiornamento di Dario D'Angelo)

BUONA PASQUA 2017: FRASI, AUGURI ED EVENTI. L'OMAGGIO SPECIALE ALLE CITTÀ COLPITE DAL TERREMOTO - Ci sono auguri che commuovono e altri che fanno discutere: quelli per Pasqua pensati da Roberto Cantolacqua rientrano nella prima categoria. Alcune uova di Pasqua artigianali realizzate da pasticceri di Visso e Tolentino riproducono le città del Centro Italia colpite dal terremoto: ci sono la strada principale di Amatrice sormontata dal campanile, la Rocca di Arquata del Tronto, la fioritura di Castelluccio di Norcia, il castello di Caldarola e alcuni scorci di San Severino. Particolari esposti su un uovo di 1,20 metri esposto nella pasticceria Mimosa di Tolentino. Cantolacqua, unico membro nella provincia di Macerata dell'Accademia dei Maestri Pasticcieri d'Italia, ha creato l'uovo, che è stato poi dipinto da Marisa Rocci con colori alimentari. Due giovani pasticceri, Francesco Flammini e Stefano Rullo, hanno invece realizzato una scultura a forma di uovo dedicata a Visso. Realizzata a Tolentino su iniziativa di un imprenditore, ora è esposta nella gioielleria Vhernier a Milano.

BUONA PASQUA 2017, FRASI, AUGURI ED EVENTI: IL VIDEO DI LIGABUE - Sono emozionati gli auguri di Buona Pasqua 2017 che Ligabue ha scelto di rivolgere a tutti i suoi fans attraverso Facebook. Il rocker ha infatti di recente dovuto annullare i concerti che erano in programma perché si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alle corde vocali. In occasione della festività che si celebra domenica prossima 16 aprile il cantante ha voluto far sentire la sua voce e rassicurare tutti i suoi fas sulle sue condizioni di salute. L'operazione è andata bene e Ligabue ha anche ringraziato tutti per le manifestazioni d'affetto ricevute in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il rocker si è ripreso da solo nel filmato: "Sto bene, spero che si veda. Come sentite la voce c'è e l'operazione è perfettamente riuscita. Adesso devo cominciare un po' di rieducazione dopo una settimana di silenzio. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dimostrato affetto, mi sono emozionato e quindi ci daremo dentro a settembre ancora di più. Buona Pasqua". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO. (aggiornamento di Stefania La Malfa)

BUONA PASQUA 2017, FRASI AUGURI: LE IDEE PER CARTOLINE DIGITALI E DISEGNI - La macchina degli auguri per Pasqua si è messa in moto. Una frase, un'immagine divertente o un video spiritoso: sono tanti i modi per fare gli auguri a familiari, parenti, amici e colleghi di lavoro. Questa ricorrenza ha carattere religioso, ma ci sono tanti modi per non tradirne lo spirito originario. Potete spedire una cartolina digitale o cercare disegni, foto e video per scrivere un sms, mandare un messaggio di posta elettronica o augurare buona Pasqua via WhatsApp e Facebook. Quello che conta è scegliere le parole giuste da dedicare ai propri cari. Personalizzare i biglietti di auguri di Pasqua è semplice: basta individuare l'immagine giusta, scegliere una frase di accompagnamento. Potreste valutare anche immagini divertenti o citazioni di autori e personaggi famosi. I social media possono rivelarsi una fucina di idee: c'è Pinterest, ad esempio, dove sono pubblicati post con immagini delle decorazioni ideali per la Pasqua per proporre idee o dare consigli.

