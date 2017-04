FARMACIE DI TURNO APERTE A PASQUA 2017/ E Pasquetta a Roma e Milano: orari e informazioni

Farmacie di turno aperte a Pasqua a Roma e Milano

FARMACIE DI TURNO APERTE A PASQUA 2017 E PASQUETTA A ROMA: ORARI E INFORMAZIONI - Con l'arrivo della bella stagione e ancora di più in occasione di Pasqua 2017 e Pasquetta, molte famiglie italiane e turisti si riverseranno lungo le strade di paesi e città, nel tentativo di sfruttare al massimo il bel tempo per una bella scampagnata. Siamo nel pieno della primavera, anche se le temperature in questi giorni hanno avuto un rialzo significativo, presentando in molte regioni d'Italia un clima tipico di giugno. Roma in particolar modo vivrà una vera e propria ondata di cittadini, accorsi per incontrare le famiglie oppure semplicemente per trascorrere una giornata come questa all'aperto. A causa delle temperature più alte è facile immaginare che anche le zanzare si affacceranno sulla Capitale e nei paesi limitrofi, spingendo i mal capitati di turno a dover correre ai ripari.

Soprattutto per i più piccoli, più soggetti a punture, ma anche per prendere tutto il necessario per intervenire su sbucciature, graffietti e quant'altro. Ci potranno essere mille motivi per raggiungere le farmacie in questi due giorni di festa, ma quali saranno gli esercizi in turno? A Roma e provincia sarano numerose le farmacie aperte a Pasqua 2017 fin dal primo mattino. Saranno invece in servizio notturno i Giardinetti Squarti del Dottor Fabrizio, in via Casilina 1218; la Cipro SAS del Dottor Toto Maria Serraino & C SAS, in viale degli ammiragli 52; San Gabriele Di Elena Verdile & C SAS di via Nomentana 564-566, Farmacia Sant'Antonio di Daniela Costanzo & C SAS in viale Jonio 353, Centonze del Dottor Renato di via della Magliana 191, con servizio defibrillatore; Portuense Dottoressa Emma Cassar in via Portuense 425, con servizio defibrillatore.

A partire dalle 8:30 e con orario continuato, Pasquetta 2017 vedrà invece l'apertura di farmacie come l'Eredi Riccioni SAS di Massimo Giovanni Riccioni e Luciana Orlandi, in via del Casale Agostinelli 133/C e 133/D e con servizio defibrillatore; la Toma della Dottoressa Alessandra Graziosi di via delle Baleniere 139; la farmacia del Dottor Mario Iurlo & C SNC di via Isola Farnese 4E, con servizio defibrillatore; la Farmacrimi Acilia del Dottor Vincenzo Crimi & C SAS di via Gino Bonichi 113-115; la Terreri del Dottor Gianfranco, in via Villabate 175 e con servizio defibrillatore. CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTE LE FARMACIE IN TURNO NEL GIORNO DI PASQUA E PASQUETTA A ROMA E PROVINCIA



FARMACIE APERTE DI TURNO A PASQUA 2017 E PASQUETTA A MILANO: ORARI E INFORMAZIONI - Milano in festa per Pasqua 2017 e Pasquetta, un'occasione per tutti gli italiani di trascorrere due giornate in completo relax. Da soli o in compagnia, in casa o all'aperto, dalle scampagnate nei boschi fino alle prime gite al mare. Qualsiasi sia il motivo che vi spinge ad uscire di casa o ad invitare familiari e amici nella vostra abitazione, è meglio correre ai ripari ed assicurarsi di avere tutto il necessario per affrontare in piena autonomia le feste. A maggior ragione coloro che si ritroveranno nella capitale della moda durante questi due giorni di feste, potrebbero accorgersi all'ultimo minuto di aver dimenticato spazzolini, dentifricio, salviette detergenti, il medicinale per i nonni e molto altro ancora.

Dai più piccoli ai più grandi, è facile realizzare di aver dimenticato qualcosa a casa oppure direttamente di essere rimasti sprovvisti di qualche prodotto. Potrebbe anche essere solo il cerottino per il nipote più piccolo, ma ciò che è necessario per tutti è conoscere per tempo quali saranno le farmacie aperte a Pasqua 2017 e Pasquetta a Milano e provincia. Faranno orario continuato, dalle 8:30 alle 20:00 del 20 aprile l'Antica Farmacia Brera SAS del Dottor Stefano Danesi & C, in Via Fiori Oscuri, 13; Farmacia Ponte Vittoria SNC, in via V. di Modrone 1; Farmacia Della Cittadella in Corso Porta Ticinese 50; la Farmacia Olsona SNC di via Coni Zugna; la Farmacia Legnani di via Rasori 2. Faranno invece orario notturno fino a maggio, la Farmacia Boccaccio di via Boccaccio 26; la Farmacia Santa Teresa di Corso Magenta 96. CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTE LE FARMACIE IN TURNO NEL GIORNO DI PASQUA E PASQUETTA A MILANO E PROVINCIA

