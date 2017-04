IGOR VACLAVIK/ Il killer di Budrio: decine gli avvistamenti. Si è unito ad un complice? (ultime notizie)

Igor Vaclavik (Immagine d'archivio)

IGOR VACLAVIK, IL KILLER DI BUDRIO: DECINE GLI AVVISTAMENTI. SI E' UNITO AD UN COMPLICE? (16 APRILE 207) - Continua la corsa contro il tempo per la cattura di Igor Vaclavik, il killer di Budrio e il maggiore ricercato del momento. La popolazione, fra paura e speranze, continua a segnalare il criminale in diverse zone, fra cui anche nel reggiano. Nelle ultime ore, infatti, le autorità hanno vagliato decine di avvistamenti che puntavano ad un sospetto con sembianze dell'est e provvisto di uno zaino nero. Vagliati anche tutti i possibili nascondigli individuati da diversi cittadini, tutti risultati fasulli. Non è escluso, sottolinea Reggio News, che Igor Vaclavik possa aver raggiunto delle sue conoscenze, che potrebbero avergli offerto rifugio. Intanto, la vedova di Davide Fabbri, il barista ucciso nei giorni scorsi, ha riaperto il bar in seguito all'omicidio. Maria Sirica ha affermato di aver trovato la forza di andare avanti proprio grazie alla memoria del defunto marito, dato che "se era per me non ne avrei mai avuto voglia".

La preoccupazione maggiore delle autorità è che Igor Vaclavik riesca a far perdere del tutto le proprie tracce e riesca a raggiungere il mare sfruttando il fiume Reno. "Igor frequenta gli stessi posti dei bracconieri", testimonia Michele V a Il Resto del Carlino. E' stato proprio lui, che da 15 anni comunica alle autorità le attività illecite e la presenza dei bracconieri fra il Ferrarese e la Bassa Bolognese, ad essersi imbattuto nel killer di Budrio. "E' un randagio", continua, "per sopravvivere ha sempre cacciato selvaggina". L'uomo ha inoltre riferito che Igor Vaclavik è stato avvistato più volte nella zona, da alcuni testimoni persino ad Argenta, dove si aggirava in bicicletta trasportando "il fucile a tracolla". Secondo il suo punto di vista, il criminale si potrebbe essere riunito con un secondo uomo, realmente originario della Russia e conosciuto, appunto come "il russo".

