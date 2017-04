PREVISIONI METEO A PASQUA 2017 / La pioggia divide in due l'Italia (ultime notizie, 16 aprile)

Previsioni meteo a Pasqua 2017 e maltempo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO A PASQUA E MALTEMPO: IL TEMPO MIGLIORA A PASQUETTA (OGGI, 16 APRILE) - Se in molti oggi, domenica 16 aprile 2017, avranno da ridire sulle condizioni meteo le cose andranno meglio domani. Se infatti a Pasqua ci saranno diversi temporali, soprattutto al centro sud, nella giornata di Pasquetta invece tornerà il sole con la pioggia che sarà circostanziata ad alcune regioni. Nonostante questo miglioramento ci saranno anche delle situazioni di maltempo. Partiamo da settentrione dove troveremo anche delle leggere raffiche di neve su Valle d'Aosta, alta Lombardia e alto Piemonte. La pioggia seguirà poi una linea che collega idealmente la parte orientale dell'Emilia Romagna al nord della Calabria e percorrendo dunque Marche, Umbria e l'entroterra tra Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia. Ci sarà invece sole sulle isole dove si potrà passare una giornata anche di mare per chi ne avesse voglia e possibilità. Attenzione a sottovalutare però il vento che tirerà da sud verso nord-est e potrebbe essere anche un problema.

PREVISIONI METEO A PASQUA E MALTEMPO: ITALIA DIVISA IN DUE DALLA PIOGGIA (OGGI, 16 APRILE) - E' arrivata finalmente Pasqua, ma non sarà una giornata di bel tempo per tutti. Le previsioni del tempo di oggi, domenica 16 aprile 2017, ci parlano di un'Italia divisa in due dalla pioggia. Una ipotetica linea immaginaria taglia per diagonale la penisola regalando sole alla porzione ad ovest e pioggia e temporali ad est. Troveremo infatti una giornata di bel tempo e cielo sereno su Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Sardegna e alto Lazio, mentre ci saranno temporali e forti precipitazioni su Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Campania e Sicilia. Le temperature rimarranno comunque in linea con la stagione con le minime che si aggireranno attorno ai sei gradi di Aosta e le massime che invece arriveranno a toccare i ventiquattro di Firenze. Le correnti, e quindi anche i venti, tireranno da nord verso sud-est proprio verso ai centri dove vedremo forti precipitazioni.

