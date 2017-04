SUPERMERCATI APERTI A PASQUA E PASQUETTA/ Roma, Milano: negozi, centri commerciali, orari(oggi 16 aprile 2017)

Pasqua e Pasquetta 2017: supermercati e negozi aperti

PASQUA E PASQUETTA 2017, ROMA: SUPERMERCATI APERTI, CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI. INFO E ORARI (OGGI 16 APRILE) - Non sono tanti i supermercati aperti a Pasqua, mentre per Pasquetta la situazione migliora. In ogni caso abbiamo raccolto le principali catene e brand di supermercati presenti a Milano e Roma dove potrete fiondarvi per un acquisto dell'ultimo minuto. Capita spesso, infatti, di dimenticare di acquistare un ingrediente importante per il pranzo, ma può succedere di cambiare idea all'ultimo e di non avere i prodotti necessari. Il vostro negozio di fiducia sarà aperto o dovrete trovarmi un supermercato aperto domenica e lunedì a Milano e Roma? Molte delle principali catene hanno previsto l'apertura straordinaria. I romani, ad esempio, si chiedono se Roma Est sarà aperto a Pasqua e Pasquetta e la risposta non è semplice. Effettuerà, infatti, orari di apertura particolari a Pasqua: la zona ristorazione e cinema resteranno agibili, ma chiuderanno i negozi e il supermercato del centro commerciale. Per la giornata di Pasquetta invece il centro commerciale effettuerà regolare apertura, quindi dalle 10 alle 22. Per quanto riguarda invece Carrefour, aperto quello di Via della Bufalotta 548 9:00-19:00 (9:00-19:00) e lunedì (9:00-21:00). La catena Eurospin, come riporta il sito ufficiale, resterà chiusa la domenica di Pasqua, ma sarà aperta il lunedì di Pasquetta dalle 08:30 alle 20:30. Esselunga aperto solo il 17 aprile dalle 09:00 alle 20:30.

PASQUA E PASQUETTA 2017, MILANO: SUPERMERCATI APERTI, CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI. INFO E ORARI (OGGI 16 APRILE) - Gli amanti dello shopping non vogliono fermarsi neppure a Pasqua e a Pasquetta, ma non tutti i supermercati di Milano e Roma saranno aperti in occasione di questa festività. Le informazioni sulle aperture straordinarie sono, però, importanti anche per chi si ritrova a dover fare un acquisto imprevisto. Ecco quelle raccolte dai siti ufficiali dei vari supermercati, in particolare in questo caso per quanto riguarda Milano e provincia. Sappiate allora che l'Ipercoop Galleria Borromea, poco distante dal capoluogo meneghino, sarà aperto solo il lunedì di Pasquetta (09:00-21:00). Disponibile anche Carrefour Via Galvano Fiamma 31 (10-13:30 e 17:00-20:00). Aperture diverse per Il Gigante: Via Lorenteggio 3, Via Ornato 169 e Via della Repubblica 1 (08.30-13.00). Apertura straordinaria per l'Esselunga a Pasquetta, quindi lunedì 17 aprile. Stesso discorso per Eurospin di Via Maffeo Bagarotti 5 (09.00-19.30).

