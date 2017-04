Terremoto oggi/ Ultime scosse: sisma di 4.4M in Cile (16 aprile 2017, ora 2:10)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI E METEO: SISMA DI 4.4M IN CILE, NELL'ISOLA ATACAMA (16 APRILE 2017) - Situazione tranquilla in questa prima ora per quanto riguarda i fenomeni tellurici in tutto il mondo, al di sopra del livello critico. L'ultimo episodio internazionale risale infatti alle 23:26: un sisma di 4.4M ha colpito infatti l'isola offshore Atacama, nel Cile. L'epicentro è stato individuato a latitudine 28.45 e longitudine 71.44, ipocentro a 20 km di profondità. Alle 22:40 è stata colpita invece Mindanao, nelle Filippine, da una scossa di 5.1M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 7.86 e longitudine 125.00, ipocentro a 30 km di distanza. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo sisma riguarda la provincia di Macerata. A 4 km da Ussita si è verificata una scossa di 2.0M, localizzato a latitudine 42.95 e longitudine 13.18, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate inoltre Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Acquacanina, Fiastra, Fiordimonte, Montefortino, Montemonaco, Sarnano, Preci, Amandola, Pievebovigliana, Pieve Torina, Monte Cavallo, Montegallo, Gualdo, Muccia, Cessapalombo, Comunanza e Norcia.

TERREMOTO OGGI E METEO: NUVOLE AL CENTRO SUD, ACQUAZZONI AL MERIDIONE, ABRUZZO E MOLISE (16 APRILE 2017) - Sarà una Pasqua instabile dal punto di vista del meteo. La perturbazione si sposterà infatti dal NordEst all'Adriatico in questa giornata. A farne le spese sarà il CentroSud, dove si verificheranno nuvole in alternanza al sole, mentre sono previsti acquazzoni al Meridione, in Molise ed in Abruzzo. Sole per la maggior parte della giornata, invece, in Sardegna ed al Nord. Le previsioni rivelano inoltre che il bel tempo riprenderà ad interessare lo Stivale già da Pasquetta, grazie allo spostamento della perturbazione verso la Grecia. Solo il Meridione, secondo le previsioni di Meteo.it, potrebbe soffrire un po' a causa di rovesci isolati. Grazi ai venti settentrionali collegati alla perturbazione atmosferica, le temperature diminuiranno leggermente, a cui si associerà l'arrivo di una massa fredda già dalla metà della prossima settimana.

© Riproduzione Riservata.