URBI ET ORBI/ Diretta streaming video, Pasqua 2017: preghiera e benedizione con Papa Francesco (16 aprile)

URBI ET ORBI, LA BENEDIZIONE DEL PAPA AL MONDO: IL MESSAGGIO DEL 2016 (SANTA PASQUA 2017, OGGI 16 APRILE) - Come tradizione nel giorno della Santa Pasqua, anche oggi verrà letta la Benedizione Urbi et Orbi da Papa Francesco. Letteralmente, “Urbi et Orbi” è una locuzione latina che significa “Alla città (di Roma) e al mondo” (letteralmente: all'Urbe e all'Orbe): nella giornata di oggi si terrà alle ore 12 circa in mondovisione subito dopo la Santa Messa celebrata dal Pontefice in Piazza san Pietro assieme ai tanti fedeli che come ogni anno affollano il colonnato del Bernini. Come ogni momento ufficiale e importante dell’anno liturgico, questa particolare occasione offre la possibilità al Papa di rivolgersi alla Chiesa intera per fare non solo un augurio di una Santa Festa cristiana ma anche di approfittare per una riflessione sul tempo presente, i rischi e le sfide della fede ancora oggi nel 2017. Nella benedizione dello scorso anno, Papa Bergoglio incominciò il suo messaggio ricordando come «Di fronte alle voragini spirituali e morali dell’umanità, di fronte ai vuoti che si aprono nei cuori e che provocano odio e morte, solo un’infinita misericordia può darci salvezza. Solo Dio può riempire col suo amore questi vuoti, questi abissi, e permetterci di non sprofondare ma di continuare a camminare insieme verso la Terra della libertà e della vita». Il paradosso di una gioia pochi giorni dopo il cupo dolore per la Crocifissione del Cristo, una risurrezione che libera l’uomo per sempre dalla schiavitù del male attraverso la libertà del Figlio di Dio.

Sul fronte della modernità, già un anno fa il Papa ebbe un forte richiamo per l’orrore della guerra in corso in Siria e registriamo drammaticamente come dopo 12 mesi dopo la situazione è tutt’altro che stabilità, anzi… «Cristo risorto indica sentieri di speranza alla cara Siria, Paese dilaniato da un lungo conflitto, con il suo triste corteo di distruzione, morte, disprezzo del diritto umanitario e disfacimento della convivenza civile». E concluse, «Alla potenza del Signore risorto affidiamo i colloqui in corso, affinché con la buona volontà e la collaborazione di tutti si possano raccogliere frutti di pace e avviare la costruzione di una società fraterna, rispettosa della dignità e dei diritti di ogni cittadino».

URBI ET ORBI, LA BENEDIZIONE DEL PAPA AL MONDO: LA PREGHIERA ORIGINALE (SANTA PASQUA 2017, OGGI 16 APRILE) - La benedizione Urbi et Orbi viene utilizzata non solo in questi giorni particolari come la Pasqua, ma anche in altri documenti pontifici, messaggi e benedizioni dirette ai fedeli di Roma e del mondo intero. Ma il messaggio letto e promosso alla città di Roma e al mondo dei cristiani non resta “isolato” a se stesso, bensì viene anche accompagnato dalla possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria, secondo le medesime modalità consuete della tradizione nella Chiesa Cattolica. Animo sgombro dall'attaccamento al peccato anche veniale, confessione e comunione entro gli otto giorni prima o dopo, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Ecco qui, grazie al sito ufficiale del Vaticano,

il testo originale della preghiera in italiano della benedizione Urbi et Orbi che quest’oggi alle ore 12 verrà accompagnata dal messaggio personale di Papa Francesco: «I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano per noi presso Dio / Per le preghiere e i meriti della beata sempre vergine Maria, del beato san Michele arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna / Dio onnipotente e misericordioso vi dia l'indulgenza, l'assoluzione e il perdono di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone / E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre».

