DELITTO ALL’OSPEDALE/ Legnago, killer uccide compagno di stanza e ferisce tre infermieri: ora è in Psichiatria

DELITTO ALL’OSPEDALE DI LEGNAGO, KILLER UCCIDE COMPAGNO DI STANZA E FERISCE TRE INFERMIERI (ULTIME NOTIZIE) - Gravissimo episodio nell’ospedale Mater Salutis di Legnago con un epilogo di sangue impensabile all’inizio dell’assurda vicenda: un uomo è morto nella sua stanza d’ospedale dopo che un raptus folle ha colpito il suo compagno di stanza che lo ha ucciso senza pietà strappandogli i tubi che lo alimentavano. L’assurda vicenda è avvenuto a Legnago in provincia di Verona, durante la notte di Pasqua: un bracciante polacco di 34 anni, Tomasz Piotr Matula, come raccontano i media locali, il giorno di Pasqua ha provato alcuni atti autolesionisti nel casolare di Nogara dove era ospite con alcuni connazionali polacchi durante le feste pasquali. Immediatamente è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ai primi esami, poi l’imponderabile durante la notte: l’uomo ha aggredito prima medico e infermieri di turno e poi se l’è presa con il compagno di stanza, gravemente malato, strappando tutti i tubi che lo alimentavano. Risultato, perso molto sangue e morte praticamente avvenuta quasi subito: i carabinieri hanno a quel punto fatto irruzione bloccando l’omicida mentre stava ferendo anche tre infermieri e un medico con un paio di forbici e un’estintore.

DELITTO ALL’OSPEDALE DI LEGNAGO, KILLER UCCIDE COMPAGNO DI STANZA: DOMANI PREVISTO L’ARRESTO (ULTIME NOTIZIE) - Una furia incontenibile di questo bracciante polacco ha portato alla morte di Francesco Cevoloni , 52 anni, di Cerea, gravemente malato e morto dopo l’aggressione subita dal compagno di stanza polacco; in convalescenza sono invece finiti i tre infermieri sotto choc dopo l’attacco dell’uomo improvvisamente scoppiato d’ira verso ogni forma di essere vivente gli si palesasse davanti, riportano i colleghi de L’Arena di Legnago. Per loro ferite guaribili in massimo 10 giorni, per l’uomo nella stanza di Matula invece non c’è stat nulla da fare. Ora è piantonato in Psichiatria nel nosocomio dove era già ricoverato prima dell’aggressione omicidio, con la giornata di domani che dovrebbe vedere la conferma di convalida del fermo con le accuse di omicidio volontario, tentato omicidio, lesioni personali e danneggiamento aggravato. I testimoni sono tanti e il processo certamente partirà, anche se andrà verificato lo stato di salute mentale del omicida parso in fortissimo stato confusionale.

