DONNA SCOMPARSA NEL PO/ Boretto, fa il bagno nel fiume e sparisce: ricerche senza sosta (ultime notizie)

Donna scomparsa nel Po, ricerche in corso (LaPresse)

DONNA SCOMPARSA NEL PO A BORETTO: FA BAGNO NEL FIUME E SPARISCE (OGGI 17 APRILE 2017) - Ancora ricerche in corso della donna nigeriana scomparsa nella giornata di ieri durante il pomeriggio della Pasqua: dopo essere sparita nelle acque del fiume Po nel pomeriggio di ieri, ancora oggi sono ripartite le ricerche nel fiume per trovare la ragazza sparita all’improvviso in mezzo alle acque. Mistero a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, sulla spiaggia tra il lido e il ponte sul fiume: le ricerche di ieri non hanno dato esito positivo, anche con l’aiuto di alcuni pescatori della zona oltre ai sommozzatori professionisti e alle squadre dei vigili del fuoco. Nessuno l’ha più vista anche se questa mattina almeno è stata identificata la donna scomparsa, trattasi di una 34enne originaria della Nigeria e residente a Parma, con la sorella che ha dato denuncia della sua scomparsa questa notte. La ragazza ha riconosciuto alcuni effetti personali lasciati presso lo “spiaggione” di Boretto: mistero assoluto sulla fine che possa avere fatto il corpo della donna, visto che le ricerche sono partite immediatamente dopo l’sos dato da un giovane che si trovava in sua compagnia.

DONNA SCOMPARSA NEL PO A BORETTO: TESTIMONI L’HANNO VISTA SBRACCIARSI (OGGI 17 APRILE 2017) - Alcuni testimoni sulla spiaggia del lido reggiano hanno visto la donna sbracciarsi e gridare aiuto, prima di sparire letteralmente dalla vista nelle acque del fiume Po: pare che la ragazza scomparsa si sia tuffata per fare il bagno nel fiume nonostante il perdurante divieto di balneazione per via di temperature ancora troppo fredde delle acque. A quel punto, poco dopo il suo ingresso nel Po, l’allarme scattato e da allora nessuno ha più visto il corpo della donna comparire nella vasta zona a ridosso del fiume. Oggi è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco di Bologna, che già ieri aveva perlustrato dall’alto la zona del lido e l’area verso valle: il buio ieri sera aveva messo in difficoltà le ricerche, ma da tutta mattinata e in questo pomeriggio con il sole pieno ancora non si è riusciti a scoprire che fine abbia fatto la donna scomparsa nelle acque il giorni di Pasqua.

© Riproduzione Riservata.