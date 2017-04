INCIDENTE STRADALE/ Variante Appia, Formia: frontale e tre feriti. Schianto mortale a Udine (oggi 17 aprile)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, VARIANTE APPIA: FRONTALE E TRE FERITI (ULTIME NOTIZIE) - Grave incidente stradale nella mattina di Pasquetta presso la Variante Appia nel Lazio in provincia di Latina: non ci sono state vittime, per fortuna, ma comunque 3 feriti dopo il frontale tra due auto attorno alle 7.30 di questa mattina. Accade tutto presso Formia sulla Variante Appia ancora senza particolare traffico il giorno dopo Pasqua: fortissimo impatto per motivi ancora tutti da scoprire tra una Ford Mondeo e una Fiat Punto, riporta LatinaToday, e tutti i componenti delle due auto rimasti feriti in maniera seria anche se non grave. Vigili del Fuoco e Polizia stradale intervenuti subito nel tentativo di liberare la strada e prestare soccorso ai feriti rimasti tra le lamiere delle auto incidentale: non ci sono state gran conseguenze per fortuna, anche se il traffico sulla Variante è rimasto in tilt per circa due ore.

INCIDENTE STRADALE, UDINE: SCHIANTO MORTALE NELLA NOTTE (ULTIME NOTIZIE) - Incidente stradale questa volta purtroppo mortale nella notte tra Pasqua e Pasquetta nella città di Udine: accade tutto in via Buttrio, attorno alle 23 di ieri sera. Un ragazzo albanese di 31 anni ha perso la vita mentre stava guidando la sua auto ed è uscito, per cause ancora tutte da accertare, dalla strada principale andando a sbattere contro un albero a bordo carreggiata (scrive UdineToday). Violentissima impatto e ferite troppo gravi da curare per i primi soccorsi, che hanno potuto fare altro che accertare la morte del povero 31enne. Corpo rimosso, carcassa dell’auto liberata sulla strada e prime indagini avviate per comprendere cosa sia davvero successo nell’ennesimo incidente mortale del weekend, questa volta addirittura di Pasqua.

