Lunedì dell’Angelo, Regina Coeli/ Diretta streaming video, Papa Francesco celebra la ‘Pasquetta’

Diretta Papa Francesco, Regina Coeli (LaPresse)

REGINA COELI, LUNEDÌ DELL’ANGELO: DIRETTA STREAMING VIDEO, PAPA FRANCESCO CELEBRA LA PASQUETTA - Oggi si celebra nella Chiesa Cattolica il Lunedì dell’Angelo, tradizionalmente il giorno dopo la Pasqua e Resurrezione del Signore ove si festeggia la vittoria di Cristo sulla morte e sul male. Dopo la celebrazione del Triduo Pasquale presso i detenuti del carcere di Paliano, al Colosseo per la Via Crucis del Venerdì Santo e in San Pietro per la tradizionale Veglia di Pasqua del sabato notte, Papa Francesco celebra oggi la festa dell’Angelo e il suo annuncio alle donne arrivate al Sacro Sepolcro. “Cristo è risorto”, parole semplici e l’invito ad essere felici perché Colui che è morto in Croce è morto e risorto per salvare fino all’ultimo uomo sulla Terra; in questa giornata, alle ore 12 da Piazza San Pietro, il Santo Padre reciterà il Regina Coeli che darà poi il via fino alla Pentecoste in “sostituzione” dell’Angelus. «Sostiamo anche oggi davanti alla tomba vuota di Gesù, e meditiamo con stupore e riconoscenza il grande mistero della risurrezione del Signore. La vita ha vinto la morte. La misericordia e l’amore hanno vinto sul peccato! C'è bisogno di fede e di speranza per aprirsi a questo nuovo e meraviglioso orizzonte. E noi sappiamo che la fede e la speranza sono un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo», ricordava Papa Francesco lo scorso anno nel primo Regina Coeli il giorno del Lunedì dell’Angelo.

A fine preghiera il consueto pensiero sulla situazione contingente del mondo aveva anche lo scorso anno tratto “ispirazione” dall’orrore delle guerre e degli attentati che purtroppo un anno dopo siamo di nuovo qui a condannare, sotto la guida di Papa Francesco. Nel 2016 aveva intimato come «La Pasqua del Signore susciti in noi, in modo ancora più forte, la preghiera a Dio affinché si fermino le mani dei violenti, che seminano terrore e morte, e nel mondo possano regnare l’amore, la giustizia e la riconciliazione. Preghiamo tutti per i morti di questo attentato, per i familiari, per le minoranze cristiane e etniche di quella Nazione». Il regina Coeli di quest’anno sarà disponibile sempre in diretta streaming video presso il consueto canale YouTube della tv Vaticana, disponibile qui sotto in link diretto.

REGINA COELI, LUNEDÌ DELL’ANGELO: DIRETTA STREAMING VIDEO, LA RESURREZIONE E LA “SCOPERTA” - Nella tradizione della Chiesa Cattolica il Lunedì dell’Angelo prende il nome dal fatto che propri oggi si celebra l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro per pregare sulla salma di Gesù. L’angelo invece le “sveglia” annunciando come il Signore sia invece risorto dai morti e di non cercarlo dunque più lì, dato che “ora è di nuovo tra i vivi”. «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto», riporta il Vangelo di Marco. Sono proprio quelle donne, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo che andranno poi ad annunciare all Apostoli la resurrezione di Gesù: la tradizione pone questo avvenimento il giorno dopo la Pasqua dunque il lunedì successivo (anche se i vangeli si riferivano alla Pasqua giudaica, celebrata di sabato). Una curiosità particolare, L'espressione "lunedì dell'Angelo", diffusa in Italia, è tradizionale e non appartiene al calendario liturgico della Chiesa cattolica, il quale lo indica come lunedì dell'Ottava di Pasqua. Un giorno che poi negli anni moderni è divenuto sostituito con il termine Pasquetta, letteralmente piccola Pasqua, per indicare il giorno dopo la Festa pasquale. Seconda curiosità legata alla tradizione religiosa e poi divenuta “profana” del giorno di Pasquetta è legata alla volontà di trascorrerla con una gita fuori porta e un pranzo all’aria aperta: «Gesù appare a due discepoli in cammino verso Emmaus a pochi chilometri da Gerusalemme: per ricordare quel viaggio dei due discepoli si trascorrerebbe, dunque, il giorno di Pasquetta facendo una passeggiata o una scampagnata "fuori le mura" o "fuori porta», riporta Famiglia Cristiana.

