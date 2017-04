MESSA SU PRENOTAZIONE/ Pochi fedeli in Chiesa: il parroco celebra solo su richiesta

Foto dal web

MESSA SU PRENOTAZIONE, VENEZIA: POCHI FEDELI IN CHIESA E LA DECISIONE DEL SACERDOTE - Singolare è la storia della chiesa di Sant'Erasmo dove Don Mario Sgorlon ha deciso di celebrare messa solo su richiesta dei parrocchiani. Andiamo a conoscere ancora da più vicino l'isola delle Vignole che si estende nel nord della Laguna di Venezia per quasi settanta ettari. Gli abitanti sono attorno ai quaranta e l'isola si trova ad appena quattro metri sul livello del mare. Nonostante l'isola sia veramente molto piccola ci troviamo di fronte a un luogo magico e anche con alcuni monumenti molto noti come la chiesetta di Sant'Erosia che custodisce un dipinto del XVII secolo dal titolo Assunzione della Vergine di cui però l'autore è anonimo. Sicuramente è curiosa la storia della Chiesa di Sant'Erasmo, ma di certo anche comprensibile visto che per Don Mario non sarebbe stato molto facile celebrare la messa di fronte a una chiesa completamente deserta.

