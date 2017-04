METRO M2 CHIUSA/ Atm news, linea Verde sospesa tra Cadorna e Porta Genova per allarme bomba a S.Agostino

Metro chiusa (Foto: LaPresse)

METRO M2 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA VERDE SOSPESA TRA CADORNA E PORTA GENOVA (ULTIME NOTIZIE) - Pronti via, l’Atm segnala tra le prime ore della Pasquetta una chiusura della metro verde M2 tra le stazioni di Porta Genova e Cadorna Fn per il “consueto” allarme bomba questa volta nella stazione di Sant’Agostino. In piene vacanze pasquali ancora problemi per oggetti/borse ritrovate nelle stazioni della metro come già purtroppo tante altre volte nel recente passato. L’allarme sicurezza è stato alzato dopo gli ultimi attentati di marzo e aprile e per questo motivo sono scattate subito le forze dell’ordine al lavoro per verificare e segnalare eventuale falso allarme, ormai pratica molto comune nella metro milanese.

Il sito Atm questa mattina segnala, dato il non funzionamento nei giorni festivi dei servizi online Twitter, «La circolazione dei treni della linea M2 è sospesa tra le stazioni di Cadorna e Porta Genova per verifiche su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza nella stazione di Sant’Agostino». Nel frattempo è stato subito attivato il servizio di autobus sostitutivo nell’intera tratta interrotta della metro verde: a breve saranno comunicati aggiornamenti ma intanto l’intera linea verde subisce la chiusura e la sospensione per l’allarme bomba della mattina di Pasquetta. Ripetiamo, purtroppo, non è una novità.

