PASQUETTA 2017/ Cos'è? Lunedì dell'Angelo: gli auguri dopo il giorno di Pasqua (oggi 17 aprile)

Auguri Pasquetta 2017, Lunedì dell'Angelo

PASQUETTA 2017, LUNEDÌ DELL'ANGELO: COS'È? GLI AUGURI DOPO IL GIORNO DI PASQUA (17 APRILE) - Se fate parte di quella folta schiera di persone che non perde occasione per inviare gli auguri ad amici, parenti e colleghi (magari anche il primo maggio!) e credete che la Pasquetta 2017 sia un'occasione troppo ghiotta per lasciarvela sfuggire, allora il consiglio è quella di buttarla sul ridere, cosicché il destinatario possa sorridere, anziché sbuffare annoiato. Allora che ne dite di una raccolta delle frasi più simpatiche, estrapolate da meteoweb.eu, da sfoggiare quest'oggi? Per esempio potreste scrivere ad un collega di lavoro e condividere un pensiero di sollievo:"Finalmente un Lunedi di cui non possiamo lamentarci. Buona Pasquetta!". Ma trascorrere una Buona Pasquetta è privilegio per pochi:"Molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano". Certo, perché sia davvero "buona", bisogna sperare che la Pasquetta sia soleggiata:"Il giorno dopo Pasquetta lo riconosci subito: sei stanco, devi andare a lavorare, e fuori c’è lo stesso sole che vedresti su Mercurio". Sì, magari un po' di pessimismo in meno non guasterebbe...

PASQUETTA 2017, LUNEDÌ DELL'ANGELO: COS'È? L'INCONTRO AL SEPOLCRO DI CRISTO (17 APRILE) -Si è soliti chiamarla Pasquetta, ma non è raro sentirne parlare come Lunedì dell'Angelo: ma per capirci, a cosa ci si riferisce? Di certo per tanti corrisponde al giorno dopo Pasqua da riservare ad una scampagnata con gli amici, ma il vero significato è di tutt'altro tenore. Secondo la chiesa cattolica, infatti, fu proprio in questo giorno che Maria di Magdala (Maria Maddalena), Salomè e Maria madre di Giacomo e Giuseppe, si recarono al sepolcro dove era stato sepolto Gesù con l'intento di spalmare il corpo del Cristo con degli olii aromatici per poi procedere all'imbalsamazione. Giunte sul posto, però, le donne fecero una scoperta sconvolgente: il grande masso che impediva l'accesso alla tomba era stato spostato. Chi era stato? A rispondere al quesito che assillava le menti delle due Maria e di Salomè, secondo il Vangelo di Marco, fu un angelo che, rivolgendosi alle donne, disse:"Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto". Poi aggiunse:"Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli", e queste fecero ciò che gli era stato detto. Per quanto la tradizione abbia spostato l'incontro tra l'angelo e le donne al sepolcro al giorno dopo Pasqua, e quindi al lunedì, sembra plausibile che l'allusione dei Vangeli riguardasse nello specifico la Pasqua ebraica, caduta di sabato.

