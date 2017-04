SCIOPERO CASELLANTI AUTOSTRADE/ Oggi Caselli chiusi dalle 22: taffico per rientro Pasquetta (info e orari)

Sciopero caselli autostrade (LaPresse)

SCIOPERO CASELLANTI AUTOSTRADE, OGGI CASELLI CHIUSI PER 24 ORE: INFO, ORARI E MOTIVI DELLO SCIOPERO (ULTIME NOTIZIE) - Dale 22 di questa sera fino alle 22 di domani è sciopero nazionale di tutti i casellanti sulle autostrade italiane: caselli chiusi per 24 ore per via della agitazione nazionale proclamata dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sla. Contrariamente a quanto successo altre volte in passato durante lo sciopero dei casellanti, non vi saranno le barriere alzate per far passare gratuitamente i vari automobilisti bensì dovranno essere utilizzati i varchi automatici e i passaggi Telepass; «La vertenza si incentra sul presidio fisico 24 ore su 24 di tutti i caselli autostradali. Le sigle dichiarano che tale presidio deve avvenire ma alcune società autostradali non lo assicurano in alcuni caselli», scrivono in una nota i rappresentanti dei sindacati in agitazione da questa sera fino alle 22 di domani 18 aprile 2017. «Qualsiasi disservizio e limitazione della circolazione nel corso dello sciopero dipenderanno dalle scelte dei concessionari di concentrare il traffico ai caselli sui soli varchi regolati da automatismo e queste scelte non possono essere addebitate ai lavoratori ed al sindacato», riporta ancora la nota sindacale che attacca i vertici di Autostrade per l’Italia su un altro punto essenziale, «I gestori della rete autostradale potrebbero evitare disagi e tutelare la sicurezza del cittadino lasciando aperti i varchi al casello, anteponendo la sicurezza agli incassi». Così non avverrà, come scopriamo dalla nota di Autostrade per l’Italia pubblicata nella giornata di ieri.

SCIOPERO CASELLANTI, OGGI CASELLI CHIUSI PER 24 ORE: LA NOTA DI AUTOSTRADE (ULTIME NOTIZIE) - Caselli chiusi dalle ore 22 e autostrade a rischio tilt per il traffico da rientro con bollino rosso per la giornata di oggi, Pasquetta-Lunedì dell’Angelo, consueto appuntamento per le gite fuori porta (specie con il bel tempo di questi giorni di ferie pasquali). «Autostrade per l'Italia informa che durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l'assenza degli esattori mentre rimarranno regolarmente aperti i varchi con cassa automatica e quelli riservati ai clienti Telepass. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza al cliente, con la presenza di personale della Viabilità di Autostrade per l'Italia e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio che, si ricorda, è dovuto per legge». Potranno verificarsi code e disagi specie in queste ore di rientro per la Pasquetta: alcune sigle e concessionarie più piccole hanno deciso di aprire lo stesso i varchi facendo passare i veicoli senza pedaggio, ma questo ancora non viene confermato dal sito centrale di Autostrade che parla di pedaggio obbligatorio per tutti in tutta Italia.

© Riproduzione Riservata.