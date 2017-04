Skype down

SKYPE DOWN: MICROSOFT, PROBLEMI AI SERVIZI. DENUNCIA MONDIALE, LA RISPOSTA DELL'AZIENDA - Skype down: il software di messaggistica istantanea e VoIP di Microsoft che mette in contatto le persone sta subendo un'interruzione. Gli utenti di internet di tutto il mondo stanno segnalando il disservizio: in molti stanno affrontando diversi problemi sulla piattaforma, lamentano malfunzionamenti che sembrano essere diffusi. Su Twitter, ad esempio, si susseguono messaggi di utenti che chiedono informazioni e chiarimenti in merito ai problemi riscontrati, ma al momento non è chiara la reale portata del problema e quindi del disservizio. Skype, disponibile su Windows, macOS e tutti gli smartphone e tablet in commercio, è uno dei servizi di comunicazione più usati e diffusi. Acquisito da Microsoft nel 2011, si è unito a MSN Messenger due anni più tardi.

Questa piattaforma non è importante solo per i privati, ma anche per tantissime realtà commerciali e professionali, che utilizzano l'applicazione per mettersi in contatto, ad esempio, con fornitori, clienti e colleghi. Il problema verrà risolto nel giro di poche ore? Gli utenti auspicano che il servizio venga ripristinato il prima possibile per tornare ad utilizzare a pieno regime Skype, che al momento - ribadiamo - è down. Per il momento l'azienda ha ammesso che c'è un problema e ha garantito di essere al lavoro per risolverlo: «Siamo a conoscenza del problema che gli utenti riscontrano quando mandano i messaggi, mandati in ritardo o mai recapitati. Ci scusiamo per l'inconveniente. I nostri ingegneri sono al lavoro per risolvere il problema e provvederemo ad aggiornarvi presto», il comunicato ufficiale.

