Sciopero oggi 17 e domani 18 aprile 2017/ Dipendenti autostrade: info e orari (Ultime notizie)

Sciopero oggi, dipendenti autostrade (Foto LaPresse)

SCIOPERO OGGI 17 E DOMANI 18 APRILE SOCIETA' CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI : INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE) - Possibili disagi sulle autostrade per il rientro dalla gita fuori porta di Pasquetta a causa dello sciopero oggi che coinvolge il settore della circolazione e della sicurezza stradale. A partire dalle ore 22 di oggi 17 aprile 2017, per 24 ore fino alle 22 di domani 18 aprile, incrocerà le braccia il personale turnista delle società concessionarie autostradali. Il personale non turnista si fermerà domani 18 aprile 2017 per l'intera giornata di lavoro, ad esclusione del personale della Sala Radio, di quello della Viabilità e anche degli addetti agli Impianti. L'agitazione è stata indetta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Trasporti a livello nazionale (Cub-Trasporti Sicilia ha invece revocato la sua adesione). Lo sciopero di 8 ore di tutti i dipendenti delle Società concessionarie autostradali è stato proclamato, sottolineano i sindacati, “in quanto ad oggi diverse società autostradali continuano a non adempiere all’obbligo di presidiare il casello h24 al fine di garantire la qualità del servizio e la sicurezza dell’utenza e molte altre avanzano pretese nel tentativo di non garantire la presenza del personale di esazione h24 al casello”.

Inizia oggi anche lo sciopero, per quanto riguarda il Ministero della Giustizia, dei magistrati professionali e onorari. I Giudici di Pace si asterranno dalle udienze civili e penali da oggi 17 aprile fino al 21 aprile 2017. Anche in questo caso si tratta di una protesta a carattere nazionale che è stata proclamata dai sindacati Anma, Federmot, Unimo, Cogita, Conamo.

