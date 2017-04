TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 2.0 M in provincia di Perugia (17 aprile 2017, ora 2:09)

Terremoto - La Presse

TERREMOTO OGGI E METEO: SISMA DI 2.0 M A NOCERA UMBRA IN PROVINCIA DI PERUGIA (17 APRILE 2017) - C'è stata una scossa di terremoto nella notte in provincia di Perugia a sette chilometri sud-est da Nocera Umbra. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Italiana ha sottolineato come la scossa da 2.0 Magnitudo si è verificata alle 23.29 del 16 aprile 2017, alle seguenti coordinate geografiche: 43.08 latitudine, 12.86 longitudine. L'ipocentro della scossa invece è stato rilevato a dieci chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Andiamo a vedere i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Nocera Umbra (PG); Serravalle di Chienti (MC); Valtopina (PG); Sefro (MC); Fiuminata (MC); Monte Cavallo (MC); Muccia (MC); Pioraco (MC); Pieve Torina (MC); Camerino (MC); Pievebovigliana (MC); Gualdo Tadino (PG); Spello(PG); Foligno (PG) e Fiordimonte (MC).

TERREMOTO OGGI E METEO: SISMA DI 2.5 M SULLA COSTA SICILIANA NORD ORIENTALE (17 APRILE 2017) - C'è stata una scossa di terremoto nella notte, alle ore 23.16 del 16 aprile 2017, sulla costa siciliana nord orientale all'altezza di Messina. Come riporta l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Italiana il sisma si è verificato alle seguenti coordinate geografiche: 38.34 latitudine e 15.15 longitudine. Il tutto per una Magnitudo che è stata di 2.5. L'ipocentro invece è stato localizzato a centoquaranta chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Un numero importante per farci capire che probabilmente sulla superficie terrestre non si sia sentito praticamente niente. L'unico comune nel raggio diventi chilometri dall'epicentro poi è Milazzo che dista quindici chilometri per la precisione. Probabilmente nemmeno a Milazzo si sono accorti di questa scossa di terremoto anche per la profondità del suo ipocentro.

